RISERVA DEL BORSACCHIO: VENERDI’ FLASH MOB A ROSETO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “La mobilitazione in favore della Riserva del Borsacchio continua senza sosta”.

Così, in una nota il Wwf Abruzzo annuncia il prossimo appuntamento con un flash mob a Roseto degli Abruzzi (Teramo), previsto venerdì 12 gennaio in occasione del Consiglio straordinario sul tema della riperimetrazione della Riserva.

IL PROGRAMMA E TUTTE LE INFORMAZIONI

L’appuntamento è alle ore 17:30 in Piazza della Repubblica (Municipio) a Roseto degli Abruzzi. Seguirà alle 18:00 un Flash Mob e dalle 18:30 avrà inizio il Consiglio Straordinario sul taglio alla Riserva. Sarà importante far sentire la presenza di tutto il fronte contrario alla drastica diminuzione del perimetro dell’area protetta, che si ricorda essere stata ridotta del 98% solo due giorni prima dopo che la Regione e il Comune avevano concluso l’esame delle osservazioni del Piano di Assetto Naturalistico (PAN) e si era quindi pronti all’approvazione finale di questo importante strumento.

Mentre si attende di vedere concretizzati in azioni utili i primi segnali di apertura alla discussione da parte di esponenti della maggioranza regionale, l’elenco di chi sostiene la campagna in favore della Riserva del Borsacchio cresce sempre di più e ogni giorno tantissimi cittadini, comitati e associazioni chiedono di partecipare.

Fino a ieri hanno aderito alla campagna per salvare la Riserva regionale del Borsacchio, le Associazioni:

Guide del Borsacchio; WWF Abruzzo; Legambiente Abruzzo; Mountain Wilderness; CAI Abruzzo; Animalisti Italiani; Italia Nostra Abruzzo; CONALPA Abruzzo; Rifiuti Zero Abruzzo; Centro Studi Cetacei; TCI – Club di Pescara; FIAB Teramo; ARCI Teramo; Fridays for Future Teramo; Madre Terra; Italicum Roseto; Paliurus; La Virtuosa – ARCIGay Teramo; Il Sogno di Taco; Coordinamento Abruzzo Pride; Ambiente Basso Molise; LaAV Roseto degli Abruzzi; FENALC Teramo; UDU Teramo; WWF Teramo; CAI Val Vibrata; Pescarabici FIAB; My Life Design; Ophis; Bicincontriamoci Sulmona; FIAB, Malaeducaciòn; Cultura politica di Giulianova; CAI Teramo – Gruppo Grotte e forre; Demos; Alleanza Civica di Atri; Interpolis; Accademia di Ecologia ed Arte Riarteco APS; Pro Natura Marche; Cittadini Volontari e Attivisti per l’Ambiente; Coordinamento italiano tutela ambienti naturali dai grandi eventi; Federazione Nazionale Pro Natura; Pro natura L’Aquila; CAI L’Aquila; Associazione “Il Guscio”; APS A PIEDE LIBERO.

Hanno aderito anche le associazioni di categoria e sindacati: FederPATE Confesercenti Abruzzo; Abruzzo BnB; Legacoop Abruzzo; Legacoop Abruzzo Culturmedia; CGIL Teramo; Unione Sindacale di Base Abruzzo e Molise.

Hanno aderito anche i partiti e movimenti politici: Unione Popolare di Giulianova; Sinistra Italiana Abruzzo; Giovani Democratici Abruzzo; Europa Verde Teramo; Italia Viva Teramo; Il Cittadino Governante di Giulianova; Associazione politica cultura Destra Sociale; Partito Radicale; Potere al Popolo Abruzzo.

Le adesioni si raccolgono scrivendo ad [email protected] e sempre a questo indirizzo si possono richiedere i moduli per la raccolta delle firme.