RISERVA DEL SALVIANO AD AVEZZANO: AVVIATA RIQUALIFICAZIONE DEL SITO DA PARTE DEL COMUNE

AVEZZANO – Pulizia, messa in sicurezza, miglioramento e valorizzazione del sito della Riserva del Salviano, in corso numerosi e qualificanti interventi da parte dell’Amministrazione comunale di Avezzano (L’Aquila).

È entrato nel vivo il piano di operazioni programmate sul Monte Salviano, area intorno all’Aula Verde e al Valico, messo in campo dal Comune di Avezzano per rendere più fruibile, attrattiva e completa l’offerta, per scuole, cittadini e turisti, del sito della Riserva, prezioso patrimonio della città.

Nelle scorse settimane, infatti, gli uffici comunali competenti per la Riserva del Salviano, con il dirigente Mauro Mariani e il funzionario Antimo Rauso, hanno provveduto a rendere operativi alcuni interventi, alcuni in programma e altri resisi necessari per delle condizioni sopravvenute in quell’area. A fine ottobre, infatti, dopo un sopralluogo sull’area, è stato accertato che le piogge intense del periodo e il vento forte che ha battuto tutta la Marsica, avevano fatto cadere sei grossi alberi e inclinato altre grosse piante, tutte nella zona dell’Aula Verde.

Aula Verde che, peraltro, doveva essere interessata dalla realizzazione di passerelle attrezzate, in legno, per facilitare l’ingresso e la fruibilità, di disabili e portatori di handicap, della stessa Aula Verde e delle due strutture in legno, recentemente realizzate, adibite a centro servizi e attività didattica dell’aula verde. La sopraggiunta emergenza, caduta degli alberi e piante pericolanti, ha indotto gli uffici comunali a procedere alla pulizia e alla messa in sicurezza dell’area del Salviano in questione. Operazione preceduta da un intervento dei Vigili del Fuoco, per la rimozione di un grosso tronco caduto, e poi affidata a una ditta esterna qualificata per un l’esecuzione di un intervento di rimozione e messa in sicurezza di fusti e branche che costituiscono un pericolo potenziale per la pubblica incolumità. In questi giorni sono in corso di completamento i lavori di rimozione degli alberi caduti.