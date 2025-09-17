RISERVA MARINA DI VASTO: IN ARRIVO 8 PUNTI RISTORO, POLEMICHE, “ULTERIORE DEGRADO AMBIENTALE”

VASTO – Italia Nostra del Vastese, Arci Vasto e Gruppo Fratino del Vastese hanno presentato una serie di osservazioni al piano di assetto naturalistico della Riserva naturale Marina di Vasto, in merito alla previsione e localizzazione di 8 punti ristoro e servizi igienici all’interno dell’area protetta. Il documento – che si compone di quattro pagine – è stato redatto dalla divisione tecnica della sezione di Italia Nostra del Vastese.

Nello specifico le associazioni fanno presente che la loro localizzazione riguarda “habitat di interesse comunitario anche se degradati, che potrebbero essere riqualificati con interventi di ripristino ambientale. L’installazione dei chioschi produce invece ulteriore degrado”.

Italia Nostra del Vastese, Arci Vasto e Gruppo Fratino fanno altresì presente che “la programmazione del numero e della distribuzione dei punti ristoro e dei servizi igienici non risulta supportata da alcuna analisi o valutazione quantitativa del fabbisogno effettivo e neanche tarata sulle specifiche esigenze dell’utenza”.

In merito ai servizi igienici le associazioni fanno presente che” considerata la specificità dei luoghi non risultano fornite indicazioni puntuali circa il dimensionamento delle strutture , né circa le caratteristiche che esse dovranno possedere in rapporto alle diverse tipologie di utenza e alle affluenze previste”.

La documentazione esaminata inoltre “non fornisce alcuna indicazione circa le modalità di trattamento e smaltimento dei reflui, né chiarisce l’eventuale possibilità di allaccio alle reti esistenti”. Le altre osservazioni riguardano aspetti più prettamente tecnici.