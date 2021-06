RISPACIMENTO SPIAGGIA ROSETO DEGLI ABRUZZI, TALAMONTI: “OPERE COSTOSE E IMPATTANTI”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Come coordinamento locale del M5s ci associamo alla preoccupazione espressa dalle Guide della riserva del Borsacchio per il ripascimento della spiaggia di Roseto degli Abruzzi”.

A scriverlo in una nota Luigi Talamonti, coordinatore M5s di Roseto degli Abruzzi, che aggiunge: “Difatti, sono in corso costose e impattanti opere di prelevamento della sabbia dei fondali vicino alla riva, e spostamento della stessa a ridosso della spiaggia. Noi temiamo che così si spianeranno ancora di più le secche, ossia gli scogli naturali di sabbia che frenano l’erosione, e abbiamo il concreto timore che tale opera oltre che molto costosa si rilevi anche inutile, e che presto la sabbia verrà portata via da mare e vento, come è normale che sia”.

“E allora ci domandiamo: fino a che punto potremmo tamponare il problemi ecologici con dei palliativi? Ancora peggiore la situazione di altre realtà come Silvi, Pineto, Alba, dove a causa dei disastri della Regione i balneatori non possono nemmeno iniziare la stagione”.

“Noi vogliamo una vera rivoluzione copernicana nell’assetto dell’amministrazione pubblica che indirizza tutte le politiche nazionali sotto una visione, appunto, di programmazione e transizione ecologica. Le nostre spiagge sono un bene prezioso e noi non possiamo tollerare più questo pressappochismo e mala gestione”, conclude.