RISPARMIO ENERGETICO, UN TOUR DEI 5 STELLE PER FAR CONOSCERE UNO STRUMENTO CONTRO LA CRISI

SULMONA -Cinque tappe in cinque città abruzzesi per far conoscere ai cittadini l’importante strumento delle Cer – Comunità Energetiche Rinnovabili. L’evento è organizzato dai portavoce del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo, Francesco Taglieri, Pietro Smargiassi, Domenico Pettinari, Barbara Stella e Giorgio Fedele. Con loro una serie di esperti del settore e la testimonianza di chi ha già dato vita a una Cer, per analizzare insieme l’impatto sul territorio e i relativi benefici economici e ambientali.

Gli eventi si terranno per cinque sabato, suddivisi tra i mesi di dicembre e gennaio. Si parte il 3 dicembre da Sulmona nella Sala multimediale del Palazzo della SS Annunziata in Corso Ovidio, l’evento è stato organizzato con il supporto dell’Assessorato alla Transizione ecologica. Il 17 dicembre, invece, sarà la volta di Pescara, nella Sala conferenze dell’Hotel Regent Lungomare C. Colombo. Il 14, 21, e 28 Gennaio il tour sarà ospitato rispettivamente da Teramo, San Salvo e Avezzano.

“L’Abruzzo è diventata la quarta regione più costosa d’Italia per quanto riguarda i rincari. Le famiglie abruzzesi sono in difficoltà e il loro potere d’acquisto si è ridotto. Nel 2022, su iniziativa del M5S, la Regione si è dotata di una legge per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, che hanno lo scopo di superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, diffondendo la produzione e lo scambio di energia, con risparmio per gli abruzzesi. Questa legge, di cui sono primo firmatario, costituisce uno spartiacque nell’ambito dell’approvvigionamento. Un altro modo di produrre energia, basato su principi di decentramento, localizzazione, comunità è possibile” afferma il Capogruppo 5 Stelle Taglieri che ha presentato il calendario di eventi insieme ai Consiglieri regionali Pettinari, Fedele e Stella, in una conferenza stampa.

Purtroppo – continua – fino a oggi questo strumento, che potrebbe rappresentare una soluzione strutturale per combattere il caro bollette, è rimasto per lo più inutilizzato, anche a causa della miopia della Regione a trazione Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia, che non ha adeguatamente investito su questo fronte.

“Nell’ultimo Consiglio abbiamo portato avanti una battaglia durissima per ottenere lo stanziamento di risorse economiche volte dare una mano alle famiglie più in difficoltà. Solo attraverso un confronto serrato siamo riusciti a far programmare dalla Giunta una somma pari a 5 milioni di euro da destinare ai cittadini. Ma questo risultato non può essere considerato come la soluzione finale, anzi, rappresenta solo l’inizio. Tamponare l’emergenza con aiuti economici è un primo passo, ma rendere i cittadini sempre più autonomi e liberi dalla morsa della crisi energetica è un obiettivo a medio e lungo termine in cui il M5S crede fermamente”.

“Per questo motivo abbiamo deciso di intraprendere questo “tour” in cui vogliamo ribadire che le rinnovabili sono già il presente e il futuro del nostro pianeta. Attraverso i cinque appuntamenti sul territorio avremo l’occasione – concludono – di incontrare tanti cittadini abruzzesi, amministratori locali e tutti coloro i quali, attraverso l’ausilio di esperti del settore, desiderino approfondire questo tema per avere gli strumenti utili a dar vita a una comunità energetica nel proprio comune”.