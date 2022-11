RISPETTIAMOCI: A L’AQUILA ROTARY CLUB ORGANIZZA GIORNATA CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE

L’AQUILA – Venerdì 25 novembre presso l’aula Magna dell’istituto “Amedeo d’Aosta” (in via Colle Sapone), dalle ore 10,15, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne è stato organizzato dal Rotary club L’Aquila in collaborazione con l’IIS Amedeo D’Aosta e con il Convitto Domenico Cotugno, un incontro che vede coinvolti studentesse e studenti dell’IIS Amedeo D’Aosta e del Liceo Musicale.

Quest’anno saranno di scena le musiche proposte dai giovani del Liceo Musicale e le parole e i dialoghi realizzati dai giovani dell’IIS Amedeo D’Aosta che vogliono valorizzare l’importanza del rispetto e dell’amore.

Questo nel dettaglio il programma della giornata:

Ore 10.15 “La musica per cominciare” Esecuzione di brani da parte degli allievi del liceo musicale coordinati dalla Prof. Margherita Di Rocco. Ecco i nomi dei giovani musicisti:

Giovanni Basile (tromba), Andrea Ciafardoni (tromba), Beatrice Ciaglia (tromba), Alessio Del Vecchio (voce e chitarra), Matteo Di Paolantonio (fisarmonica), Davide Mirabella (flauto), Andrea Putrignano (voce e chitarra), Sofia Scorrano (fisarmonica), Francesco Tursini (chitarra), Massimiliano Zuccarello (tromba).

Di seguito la Prof. Maria Chiara Marola, dirigente IIS Amedeo D’Aosta AQ, la Prof. Germana Ciuffetelli, docente in rappresentanza del Convitto Domenico Cotugno e la Dott. Patrizia Masciovecchio, presidente Rotary Club L’Aquila porteranno i propri saluti ai partecipanti.

Poi la Dott. Rosa Persia ela Prof. Tiziana Falancia modereranno gli interventi che si apriranno con quello di Massimo Casacchia, professore emerito di psichiatria Univaq che terrà una relazione dal titolo “Il 25 novembre Ieri, Oggi e… Domani?”

Successivamente ancore un intervento musicale a cura dei giovani musicisti del Liceo musicale.

Alle ore 11.15 Spazio agli studenti delle classi 1B economico, 2A e 4A turismo, 2B chimica. Gli allievi, coordinatati dalle docenti Sara Ricci, Filomena Persi e Michela Scimia saranno impegnati sul tema “Parole e dialoghi che fanno pensare e aiutano a crescere nel rispetto delle diversità”

Alle ore 12.00, a cura della prof. Tiziana Falancia si parlerà delle “donne, le ragazze, il mondo che verrà”.

Le considerazioni conclusive sono affidate alla prof.ssa Maria Chiara Marola.

La musica sarà infine ancora protagonista con gli allievi del liceo musicale in concerto