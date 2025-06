RISSA A CASALBORDINO DURANTE LA FESTA: DUE GIOVANI IN OSPEDALE. LEGA, “SUBITO TAVOLO ISTITUZIONI”

CASALBORDINO – Due giovani finiti in ospedale, uno di loro colpito con una mazza da baseball.

È il bilancio della rissa scoppiata all’alba dello scorso 12 giugno a Casalbordino (Chieti) a margine della festa della Madonna dei Miracoli,

“Un episodio di violenza inaudita, purtroppo non isolato. Non possiamo più tollerare situazioni del genere. Servono interventi immediati. Chiediamo la convocazione di un tavolo tecnico con le istituzioni del territorio”, commenta in una nota Giuseppe Vaccaro, commissario della Lega Casalbordino.

“Parlo non solo come rappresentante della Lega, ma come cittadino di Casalbordino. Questa festa, per noi casalesi e per tutto il circondario, – sottolinea – è un momento speciale. Segna la fine della scuola, l’inizio dell’estate, è un’occasione insomma per sentirsi comunità. È la celebrazione del miracolo della Madonna, della storia e della bellezza di questo territorio. Non possiamo permettere che la nostra terra venga ricordata per fatti di cronaca nera”.

“Casalbordino – prosegue – deve essere conosciuta per le sue potenzialità, per il suo patrimonio naturale e culturale. Ho vissuto questa festa da ragazzo e ora da padre: è inaccettabile che un giovane, un nostro figlio, debba subire un’operazione chirurgica in seguito a un’aggressione. È una ferita che riguarda tutti noi. Ogni cittadino e ogni turista deve poter vivere e godersi questo territorio in piena sicurezza. Alle famiglie coinvolte va tutta la mia vicinanza oltre che il mio impegno affinché simili episodi non si ripetano mai più”, conclude.