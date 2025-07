RISSA CON 4 ARRESTI AD AVEZZANO: CARABINIERA MORSA AL NASO. IL SAP, “UN EPISODIO GRAVE”

AVEZZANO – Quattro arresti e due feriti sono il bilancio di una rissa in piazza Risorgimento con lo spray al peperoncino ad Avezzano (L’Aquila) mentre era in corso il concerto Magia ’90. Una carabiniera, intervenuta per sedare la zuffa, è stata morsa sul naso. Sulla vicenda, risalente a domenica notte, si registra un comunicato del Sap.

La Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia esprime “la più sincera vicinanza alla collega dell’Arma, alla sua famiglia e a tutti i militari coinvolti nei fatti avvenuti ad Avezzano. Un episodio che lascia sgomenti e che intendiamo stigmatizzare con fermezza. Durante il concerto “Magia ’90” in piazza Risorgimento, intorno alle 23, la situazione è precipitata dopo una violenta colluttazione scoppiata in via Marconi: un gruppo di giovani ha utilizzato spray al peperoncino, generando una nube irritante che ha seminato panico e malori tra il pubblico, tanto da costringere gli organizzatori a sospendere lo spettacolo”.

“Il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato il peggio, ma durante l’arresto una donna di 38 anni, appartenente al gruppo, ha aggredito una vice brigadiera mordendole brutalmente il naso. Tutti gli operatori delle Forze dell’Ordine hanno diritto di svolgere la propria missione in sicurezza. Il SAP continuerà a battersi per garantire loro adeguate tutele legali nei casi di servizio, strumenti idonei per la protezione individuale e collettiva – come Taser e bodycam – e per colmare una carenza di organico divenuta ormai cronica nel comparto sicurezza”.