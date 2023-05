RISSA DAVANTI A UN BAR DI VASTO MARINA: CINQUE DENUNCIATI DALLA SQUADRA VOLANTE

VASTO – Nel pomeriggio del 25 aprile più cittadini avevano segnalato al 113 una violenta rissa scoppiata davanti ad un bar di Vasto Marina. Due equipaggi di Volante del Commissariato di Polizia di Vasto hanno placato gli animi tentando di ricostruire l’accaduto.

Notavano da subito la presenza di una persona che aveva una copiosa fuoriuscita di sangue dalla testa e la presenza di cocci di vetro sulla sede stradale. Nessuno dei presenti ha riferito agli operatori di polizia informazioni utili alle indagini, molti negavano di aver assistito ai fatti, alcuni confermavano la rissa ma non erano in grado di indicare i partecipi.

Gli operatori della Squadra Volante hanno sequestrato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale coinvolta dalla violenta lite e di acquisire quelle comunali. Particolarmente utile al fine della ricostruzione del tatti I rivelavano le immagini registrate dall’attività commerciale, grazie alle quali è stato possibile ricostruire l’accaduto ed identificare i responsabili della rissa. In sostanza, il proprietario del locale ha chiesto a una coppia di allontanarsi dallo stesso, poiché non gradiva il modo di ballare della ragazza. Il ragazzo che era con la donna ha rifiutato di uscire dal bar ed iniziava una discussione con il proprietario.

Questi ha avuto il supporto di un trentenne vastese il quale, senza titolo e già coinvolto in altri fatti analoghi e violenti, ha chiesto al ragazzo di allontanarsi dal locale. Il trentenne vastese, visto il rifiuto dell’uomo, ha ottenuto l’aiuto da altri amici i quali hanno circondato l’uomo; questi è stato spinto con violenza tale da cadere sulla sede stradale. Rialzatosi sulla pubblica via, il ragazzo nuovamente è stato accerchiato dal gruppo e scaraventato a terra dal trentenne vastese.

Ne nasceva una rissa ove il ragazzo aggredito ha colpito i suoi avversari e questi lo hanno ferito con tre bottigliate sulla testa, calci e pugni.

Alla rissa ha partecipata anche il titolare del bar il quale, al termine della prima fase della colluttazione, colpiva con un pugno al volto il suo rivale; successivamente ha mimato di tagliargli la gola, anziché chiedere l’intervento delle forze di polizia.

Il ragazzo allontanato con violenza dal locale, in preda all’ira, ha tentato di raggiungere nuovamente i suoi aggressori all ‘interno dello stesso, forzando la porta di ingresso con calci e violente testate. Al termine delle formalità di rito, 5 persone sono state denunciate per rissa aggravata, tra i quali anche il titolare del locale; due di loro anche per lesioni personali visti i traumi e le ferite riportate da uno dei partecipanti, giudicate guaribili in dieci giorni.