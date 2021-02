RISSA NELLE VIE DELLA MOVIDA PESCARESI: DENUNCIATI GIOVANI UBRIACHI E CHIUSO BAR

PESCARA – Intorno alle ore 18 di ieri, durante il pattugliamento appiedato delle vie interessate alla “movida” pescarese, alcune unità operative hanno notato in via De Cesaris, fuori da un locale, un gruppo di 7/8 ragazzi venuto alle mani e che avevano utilizzato anche una sedia per colpirsi.

Gli agenti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccare 3 dei partecipanti alla rissa, identificati per P.V., di anni 31, residente a Ortona; S.M, di anni 30, residente in Francavilla al Mare(Chieti) e un minore di anni 15, residente a Pescara. Quest’ultimo, a causa di una ferita alla testa, è stato accompagnato in ospedale dove è stato medicato per trauma cranico e giudicato guaribile in 15 giorni.

Nessuno dei tre ha voluto spiegare le cause della lite; i 3 giovani hanno tutti precedenti di polizia e sono stati denunciati per rissa aggravata e sanzionati per il divieto di assembramento e per l’ubriachezza, atteso che dal loro comportamento e dalle loro condizioni psico-fisiche, si è constatato che avevano fatto uso di bevande alcoliche. Ulteriori indagini sono in corso per comprendere i motivi che hanno scatenato la lite e identificare gli altri partecipanti.

La squadra amministrativa della Questura sta svolgendo gli accertamenti per verificare eventuali violazioni da parte dell’esercente del locale dove i 7/8 giovani, seduti a due tavoli vicini, avevano consumato prima di discutere e venire alle mani e i provvedimenti da adottare.

Già dalle prime ore del pomeriggio, circa 40 uomini, tra polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, hanno presidiato le zone di ritrovo dei giovani, ma anche le strade maggiormente interessate al passeggio e allo shopping nel capoluogo adriatico.

Download in PDF©