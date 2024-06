RISSA SUL LUNGOMARE A ROSETO: TRE DENUNCIATI DAI CARABINIERI, DUE SONO MINORENNI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – I Carabinieri della Stazione di Roseto degli Abruzzi (TE) hanno denunciato tre persone, di cui uno maggiorenne alla Procura della Repubblica di Teramo e due Minorenni alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, ritenuti presunti responsabili del reato di rissa.

I carabinieri erano intervenuti sul lungomare “Celommi” di Roseto ove era stata segnalata una violenta rissa tra ragazzi, ma all’arrivo dei militari sul posto non veniva trovato nessuno delle persone coinvolte nel litigio. Dai primi e speditivi accertamenti i militari identificavano tre dei partecipanti alla rissa, un maggiorenne e due minori, tutti di nazionalità straniera, che si erano recati al pronto soccorso di Giulianova ove sono stati medicati e giudicati guaribili il maggiorenne in 10 giorni mentre i due minori rispettivamente in gg 20 e 10.

Sono in corso ulteriori accertamenti coordinate delle Autorità Giudiziarie adite al fine di risalire alle motivazioni per cui si è scatenata la rissa nonché a identificare ulteriori partecipanti alla stessa.