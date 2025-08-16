RISSA TRA RAGAZZINI IN STABILIMENTO DI PESCARA: QUALCUNO CHIAMA IL 112, LORO FUGGONO

16 Agosto 2025 16:00

Pescara - Cronaca

PESCARA – Rissa tra giovanissimi in uno stabilimento balneare di Pescara, ieri pomeriggio, sul lungomare Nord, in uno dei tanti lidi in cui erano in corso eventi e attività per il Ferragosto.

Scoppiata la lite, è stato subito lanciato l’allarme al Nue 112.





Sul posto sono intervenuti i carabinieri, competenti per quella zona della città, con il supporto della polizia.

All’arrivo delle forze dell’ordine i protagonisti della rissa si erano già dileguati. Non risultano feriti.

All’origine dell’episodio ci sarebbero futili motivi. Accertamenti in corso da parte dei militari dell’Arma.

