RISSA TRA STRANIERI A GIULIANOVA DAVANTI LA STAZIONE: SCATTANO CINQUE DENUNCE

TERAMO – Le indagini sviluppate a seguito della rissa avvenuta alcuni giorni fa nel piazzale antistante la stazione di Giulianova, e condotte dagli uomini della Polfer di Giulianova e della Squadra Mobile di Teramo, hanno consentito di identificare 5 persone coinvolte nel violento episodio che sono state segnalate alla competente Autorità Giudiziaria e per i reati di lesioni aggravate in concorso.

Nella rissa, quasi certamente scaturita dal litigio tra due persone per questioni economiche legate alla mancata corresponsione di pagamenti a seguito di prestazioni lavorative effettuate, sono rimasti feriti in maniera leggera tre ragazzi poco più che ventenni.

L’attività investigativa, sviluppatasi con la raccolta di testimonianze di persone che hanno assistito all’episodio e con l’analisi minuziosa delle immagini registrate dal servizio di videosorveglianza presente nella zona, oltre a quelle presenti nella stazione f.s. di Giulianova, hanno consentito anche di denunciare una persona per il reato di rapina, poiché durante la colluttazione aveva sottratto una catenina di oro strappandola con forza dal collo di un’altra persona coinvolta ed un’altra per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico che è stato sequestrato.