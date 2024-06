RISSE A L’AQUILA: DOMANI CONFERENZA STAMPA IN PROCURA

L’AQUILA – Una conferenza stampa per illustrare l’esito dell’operazione condotta dai carabinieri dopo i gravi fatti di cronaca accaduti all’Aquila nell’ultimo periodo, con numerosi episodi di violenza e risse fra giovani, in particolare nel centro storico del capoluogo regionale.

Si terrà domani mattina, alle 9.30, presso la sede della Procura, alla presenza del procuratore capo Alberto Sgambati, che si è insediato lo scorso 13 giugno. Sarà presente anche il comandante provinciale, colonnello Nicola Mirante.

Si tratta, si legge nella nota di convocazione, di “un’operazione condotta (e ancora in fase di ultimazione) dall’arma territoriale in relazione al perseguimento di gravi fatti delittuosi occorsi in città negli ultimi tempi”.