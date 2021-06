RISTORANTI, LIMITE PERSONE AL TAVOLO: CONFRONTO REGIONI-GOVERNO

ROMA – Il limite di quattro persone a tavola è frutto di un’interpretazione ritenuta dalle Regioni troppo restrittiva.

È per questo, spiegano fonti delle Regioni, che sono in corso interlocuzioni tra il presidente della Conferenza, Massimiliano Fedriga e il governo per risolvere la questione.

In queste ore, a quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini ha sentito Fedriga per risolvere positivamente e superare l’interpretazione sul limite massimo di persone

“Il limite massimo di 4 persone – viene fatto notare -, salvo che si tratti di conviventi, si applica ‘solo in zona gialla’ (art. 27 DPCM 2 marzo 2021)”. Per la zona bianca, questa l’interpretazione dell’ufficio legislativo del Ministero per gli Affari regionali, questa restrizione dovrebbe intendersi superata. Sono in corso approfondimenti.