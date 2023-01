RISTORATORE TRAVOLTO DA TRENO A VENEZIA: LUTTO A VILLA SANTA MARIA PER LA MORTE DI OSCAR STANZIANI

VILLA SANTA MARIA – Lutto a Villa Santa Maria (Chieti) per la tragica morte di Oscar Stanziani, ristoratore di 49 anni, travolto da un treno a Venezia.

Secondo una prima ricostruzione, che esclude il gesto volontario, verso le 23 di mercoledì l’auto di Stanziani – sulla quale c’era anche la moglie – si è improvvisamente fermata sul ponte della Libertà, per cause ancora da accertare. Sceso dall’auto, il ristoratore ha proseguito a piedi, poi ha scavalcato il muretto che separa la strada dai binari e non si è accorto che proprio in quel momento stava transitando un treno.

Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia.

Stanziani, riporta Il Centro, si era trasferito da Villa Santa Maria da una ventina d’anni e gestiva locali, come socio e imprenditore assieme alla moglie, a Campalto e a Venezia dove abitava con la famiglia.

Ora a Villa Santa Maria la mamma il fratello e le tre sorelle aspettano il rientrano della salma per poter fissare il funerale.