RISTORATORI, TESTA: “CONDONO E’ LA PAROLA D’ORDINE PER UNA VERA RIPRESA”

L’AQUILA – “È il condono la parola d’ordine da utilizzare se davvero vogliamo affrontare al meglio il periodo di profonda crisi economica che sta vivendo la nostra regione e l’ Italia intera e favorire la ripresa del tessuto produttivo. E’ in momenti di guerra che si fanno scelte coraggiose, in barba alla burocrazia e a quelle norme che ostacolano anziché agevolare”.

Questo il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa, nel suo intervento durante l’incontro odierno con i rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo della ristorazione e dei bar.

“Obiettivo della riunione – spiega – è stato quello di ascoltare tutte le istanze delle categorie interessate per individuare un percorso valido in ordine alle riaperture delle attività e contestualmente di sostegno concreto dopo mesi di chiusure e del prossimo futuro che si prospetta ancora all’insegna della instabilità. La sofferenza del mondo della ristorazione e dei bar è determinata da due principali criticità: la mancanza di liquidità e la difficoltà di accesso al credito, quest’ultima spesso scaturita da un compromesso ‘merito creditizio’. Eliminazione delle cartelle esattoriali e cancellazione delle segnalazioni Crif (Centrale rischi finanziaria) sono state, infatti , le prioritarie richieste delle associazioni di categoria rivolte alla Regione affinché possa farsi portavoce di fronte ad un governo nazionale in perenne lite politica e indecisa su scelte cruciali che esigerebbero celerità. Ho annunciato in sede di incontro un progetto, in itinere – di cui sono promotore – che riguarda proprio la complessa questione del cosiddetto merito creditizio”.

“Quella sorta di ‘maglia nera’ che scaturisce da irregolarità – troppo spesso incolpevoli – nei pagamenti, e che impedisce di fatto un nuovo rapporto di credito con gli istituti bancari. Il progetto in questione, intende tutelare quei cittadini, piccoli imprenditori e liberi professionisti che non sono riusciti a far fronte agli impegni assunti e che, per tale ragione, sono stati esclusi dai processi economici. A breve sottoporrò l’elaborato al presidente della Giunta, Marco Marsilio, al presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri e ai colleghi capigruppo, per poi procedere ad un confronto anche con le categorie interessate”, conclude Testa.

Download in PDF©