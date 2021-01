RISTORATORI, TESTA: “PD ABRUZZESE RISPARMI FIGURACCE, DA GOVERNO SOLO ELEMOSINA”

PESCARA – “Il Pd abruzzese, con il consigliere Silvio Paolucci sempre in pole position, ha consumato gli specchi sui quali tenta di arrampicarsi, scivolando di volta in volta in figuracce che onestamente farebbe bene a risparmiarsi. Strumentalizzare anche la categoria dei ristoratori – ben sapendo le enormi difficoltà che vive – non fa onore al ruolo istituzionale che ricoprono i colleghi Paolucci e Dino Pepe“.

Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa: “Abbandonati e delusi sono i titolari di migliaia di attività italiane, sbeffeggiati dal pressappochismo del governo. Sono mesi ormai, tra la prima e la seconda ondata della pandemia, che gli imprenditori si ritrovano alle prese con le elemosine del governo giallo-rosso, nonostante le numerose proteste e le tante proposte avanzate dall’intera categoria . L’ultima ingiustizia, in ordine di tempo, si è concretizzata con il decreto di Natale che ha buttato ancor più nello sconforto i ristoratori che hanno sperato fino all’ultimo di poter lavorare : notizie contrastanti per giorni ma poi la decisione di chiudere nuovamente tutto. Prenotazioni annullate, merce restituita o buttata e arretrati abominevoli da pagare. Il governo è colpevole di aver creato un danno a tutto il comparto della ristorazione e sol per questo avrebbe il dovere di provvedere ad un vero e proprio risarcimento, basato sui ricavi dello scorso anno, altro che le ‘mancette’ che va propinando”.

“Lo scoraggiamento e la disperazione degli operatori del settore, unitamente allo scetticismo che manifestano nei confronti dei ristori promessi dal governo sono dati di fatto e sono conseguenza diretta delle scelte scellerate che continuano a subire. D’altronde, è sotto gli occhi di tutti – come a Roma siano in altre faccende affaccendati. Ciò detto, esorto Paolucci, Pepe e compagni ad evitare di collezionare altre magre figure e a recuperare una opposizione davvero costruttiva. Tengo, in ultimo , ad evidenziare l’incessante lavoro che Fratelli d’Italia sta portando avanti sul tema e che a breve illustrerà nel dettaglio”, conclude Testa.

Download in PDF©