RISTORI, D’INCECCO: “PD AL GOVERNO, PAOLUCCI E PEPE SFORNANO COMUNICATI PER METTERE MANI AVANTI”

PESCARA – “I colleghi Silvio Paolucci e Dino Pepe hanno sfornato l’ennesimo comunicato stampa mettendo le mani avanti per non cadere all’indietro, proprio loro, esponenti del Pd che con i 5Stelle, guidano alla deriva il nostro Paese”.

Lo scrive in una nota Vincenzo D’Incecco, capogruppo Lega Abruzzo Salvini Premier: “Loro che stanno colorando le nostre regioni in base a parametri ed algoritmi che fanno acqua ovunque mentre la ‘loro’ maggioranza di governo è impegnata su liti per la poltrona e su ‘chi asfalta chi’, dopo mesi hanno iniziato un confronto sulle linee programmatiche del Recovery plan e si accingono alla famosa conta dei voti in Parlamento. Invito i miei colleghi a sollecitare i loro rappresentanti nazionali affinché prendano esempio dalla Germania che corrisponde un risarcimento immediato ad ogni chiusura perché, se si chiude un’attività economica per motivi pandemici, deve esserci la certezza di un rimborso entro pochi giorni; inoltre provvedano anche a sollecitare la restituzione delle spese anticipate dalla Regione Abruzzo per la Sanità e per la Protezione civile. Si fa presto a scrivere note per il solo gusto di comparire, noi ci atteniamo ai fatti”, conclude D’Incecco.

