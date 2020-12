RISTORI TER: PEZZOPANE, 9 MILIONI PER FAMIGLIE ABRUZZESI IN DIFFICOLTA’, A L’AQUILA 368MILA EURO

L’AQUILA – “C’è una emergenza sociale e tante persone e famiglie versano in condizioni di estrema indigenza. Con il decreto Ristori ter il Governo ha rinnovato il piano di misure per la povertà estrema causata dall’emergenza coronavirus. Il fondo previsto è di oltre 400 milioni di euro ed in particolare 9 milioni e 355 mila per l’Abruzzo di cui circa 368.000 mila per il Comune de L’Aquila”.

Lo spiega la deputata del Pd, Stefania Pezzopane che aggiunge: “È un impegno importante che il Governo si è nuovamente assunto per questa situazione di emergenza economica e sociale. I fondi sono stati attribuiti con ordinanza della Protezione Civile a firma Borrelli e sono già nelle casse dei Comuni. Molti di questi comuni stanno già provvedendo all’erogazione. Ed è un bene. Il Governo sta facendo enormi sforzi e anche in tempi molto ragionevoli, sarà un inverno difficile, ma noi ci auguriamo che vengano immediatamente erogati i fondi alle famiglie più bisognose. Un piccolo ristoro prima di Natale, ci teniamo molto a far sì che i fondi arrivino alle famiglie subito. Mi auguro venga coinvolto il volontariato”.

