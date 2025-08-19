RISVEGLIATO DAL COMA 15ENNE COLPITO DA FULMINE:
CAUTO OTTIMISMO DEI MEDICI

19 Agosto 2025 14:20

Italia - Cronaca

ROMA – I medici dell’ospedale Bambino Gesù di Roma hanno risvegliato dal coma farmacologico il 15enne colpito da un fulmine domenica pomeriggio a Crognaleto, in provincia di Teramo.





Cauto ottimismo, dunque, da parte dell’equipe che sta seguendo il decorso medico del ragazzo, che resta ancora ricoverato in terapia intensiva. La prognosi resta comunque ancora riservata.

