RITARDI PNRR: DI GIUSEPPANTONIO E DI PRINZIO (ANCI), “SERVE PROROGA E TAVOLO NAZIONALE”

ROMA– I Sindaci del chietino Enrico Di Giuseppantonio (Fossacesia), Vicepresidente del Consiglio Nazionale ANCI, e Donatello Di Prinzio (Guardiagrele), anch’egli componente del Consiglio, hanno inviato una nota al Presidente Nazionale ANCI, Gaetano Manfredi, e al Presidente del Consiglio Nazionale ANCI, Marco Fioravanti, per chiedere un intervento urgente sulla questione dei ritardi legati all’attuazione del PNRR.

A un anno dalle scadenze per la conclusione dei lavori e la rendicontazione degli interventi finanziati con il Piano, numerosi Comuni si trovano in difficoltà. Le cause – spiegano i due amministratori – sono da ricercarsi in problematiche esterne agli Enti Locali: rallentamenti nelle autorizzazioni da parte di enti sovraordinati, difficoltà a reperire imprese per gli appalti, la precedente concorrenza con il Superbonus 110%, ritardi nelle forniture e carenza cronica di personale comunale. A tutto questo si aggiunge, in diversi casi, la difficoltà di rispettare le scadenze contrattuali da parte delle imprese appaltatrici, spesso sovraccariche di lavori e incapaci di garantire tempestività e continuità nei cantieri.

Di Giuseppantonio e Di Prinzio chiedono all’ANCI di attivarsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro per gli Affari Europei e il PNRR per avviare un’interlocuzione con la Commissione Europea finalizzata a ottenere una proroga di almeno 12 mesi sui termini previsti. Contestualmente, propongono la convocazione di un tavolo nazionale con i Sindaci per affrontare in maniera condivisa le criticità e avanzare soluzioni operative.

«Serve una presa di posizione chiara e compatta da parte dell’ANCI – dichiarano Di Giuseppantonio e Di Prinzio – per evitare che i Comuni vengano penalizzati per ritardi non dipendenti dalla loro volontà. I Sindaci stanno lavorando con serietà, ma non possono essere lasciati soli».