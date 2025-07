RITARDI SULLA ZES UNICA: IL DEPUTATO ABRUZZESE SOTTANELLI, “COSI’ SI BLOCCANO GLI INVESTIMENTI”

ROMA. – “A oltre un mese e mezzo dalla scadenza per la presentazione delle domande relative al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, le imprese sono ancora in attesa di conoscere l’ammontare del beneficio loro spettante, non avendo ricevuto alcuna comunicazione. Un ritardo che rischia di vanificare la misura, mettendo a rischio investimenti, occupazione e sviluppo delle nostre aziende”.

Lo dichiara Giulio Sottanelli, deputato abruzzese di Azione, annunciando un’interrogazione in Commissione al Ministro dell’economia e delle finanze.

“Il termine per la realizzazione degli investimenti – prosegue Sottanelli – è fissato al 15 novembre 2025. Senza una rapida comunicazione del credito riconosciuto, le imprese non possono procedere all’acquisto dei beni, considerati i tempi tecnici necessari per la fornitura e l’installazione. Chiediamo al Governo di attivarsi con urgenza per sbloccare la situazione e garantire la piena efficacia della misura”.