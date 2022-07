RITIRO NAPOLI A CASTEL DI SANGRO A 1,2 MILIONI L’ANNO, SI MUOVE LA CORTE DEI CONTI

L’AQUILA – Il sospetto di danno erariale, di spreco di denaro pubblico, per i 1,2 milioni di euro l’anno, fino al 2025 rinnovabili, per un costo complessivo di 14 milioni di euro. scuciti dalla Regione Abruzzo per ospitare il Napoli calcio, nel ritiro precampionato di Castel di Sangro.

A muoversi ora è la Procura regionale contabile della Corte dei Conti, diretta da Giacinto Dammicco, su segnalazione di consiglieri regionali di opposizione.

Al centro dell’esposto, come termine di paragone, il ritiro della vicina Roccaraso del Bari calcio, che milita il serie B, ma questa volta per una cifra ben più contenuta appena 40mila euro, di cui solo metà scucito dal Comune.

A darne notizia il quotidiano Il Messaggero.

Si è in attesa che venga fissata l’udienza, dove la Regione riceverà “l’invito a dedurre”, dovrà in altri termini dimostrare che il considerevole sforzo economico è giustificato con le presenze turistiche, l’indotto e la promozione.

Ad essere coinvolti Aurelio De Laurentiis, Presidente della società Ssc Napoli e, ironia della sorte, anche il figlio Luigi De Laurentiis, patron della società Ssc Bari.