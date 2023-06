RITIRO NAPOLI A CASTEL DI SANGRO, DE LAURENTIIS: “CONTENTO DI TORNARE IN ABRUZZO”

NAPOLI – “È il quarto anno a Castel di Sangro in ritiro precampionato e sono molto contento che il nostro rapporto prosegua, la presenza del Napoli credo che abbia determinato un grande innalzamento di interesse verso l’Abruzzo di tante squadre di Serie A. D’altro canto hanno strutture sportive all’avanguardia, hanno campi di calcio perfetti per compiere una preparazione estiva. Io stesso ho chiamato il presidente Marsilio in passato affinché intervenisse per perfezionare i terreni di gioco e utilizzasse nel migliore dei modi gli investimenti pubblici”.

Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lanciato oggi il ritiro estivo dal 28 luglio al 12 agosto nella cittadina sugli appennini abruzzesi, sottolineando che per il primo anno “ci sarà anche il Summer Camp a Castel di Sangro dal 29 luglio, è il primo anno che abbiamo istituito queste scuole calcio per bambini che porteremo anche in Trentino”.

Sulle amichevoli estive il presidente del club azzurro ha spiegato che “ho ricevuto l’invito dal Barcellona per disputare il Gamper ed ho detto di no. Così come ho declinato un invito del Manchester United. Per me è molto importante far venire le squadre dall’estero a Castel di Sangro per giocare e organizzeremo tre partite con squadre internazionali in Abruzzo”.

Al lancio è intervenuto a Napoli il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio: “Per noi – ha detto – è un privilegio poter ospitare quest’anno i campioni d’Italia, lo scorso anno nella presentazione il Presidente De Laurentiis disse che avrebbe puntato allo scudetto ed è riuscito in questa impresa. Il Napoli Calcio ha fatto scoprire Castel di Sangro e l’Abruzzo da altre realtà calcistiche, non a caso avremo 3 squadre di calcio che si alleneranno dalle nostre parti. Abbiamo migliorato ancor di più le nostre strutture e la nostra impiantistica, incrementando il nostro marchio anche grazie al Napoli e la grande fetta di tifosi che vengono a seguire il ritiro. Quest’anno sarà bellissimo veder sfilare i calciatori con la maglia con lo scudetto”.

Per il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso: “È una stagione speciale che abbiamo vissuto con grande emozione, festeggiando anche noi lo scudetto con la nascita di un Napoli Club a Castel di Sangro. C’è grande entusiasmo per organizzare un ritiro di forte coinvolgimento di tifosi. Ci saranno eventi sportivi ma anche artistici con il concerto di Gigi D’Alessio e il recital di Massimiliano Gallo, tutto in tono con la cultura partenopea”.

