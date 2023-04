RITIRO NAPOLI A CASTEL DI SANGRO: SI LAVORA A MEGAFESTA PER SCUDETTO, CONCERTO DI GIGI D’ALESSIO

Il Napoli, ormai quasi campione d’Italia, tornerà a Caste di Sangro per il ritiro precampionato tra fine luglio ed inizio agosto, in provincia dell’Aquila. E ci sarà per l’occasione anche un concerto di Gigi D’Alessio, per festeggiare il titolo, probabilmente il 5 agosto.

Ad anticiparlo il sindaco e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, Tre le amichevoli già decise ed una sarà sicuramente quella con i turchi dell’Adana Demirspor di Vincenzo Montella.

“Faremo un concerto speciale con un grande artista napoletano, quello sarà il momento di partenza delle celebrazioni festose del Napoli. Chi è l’artista? Gigi D’Alessio. Si riallestirà il Palasport per l’esposizione del trofeo e da lì poi ci saranno tutti gli altri allestimenti”, ha detto caruso in una intervista a TeleA.