CASTE DI SANGRO – La Corte dei Conti, Procura regionale per l’Abruzzo, con il provvedimento 291 del 2022 ha disposto l’archiviazione del procedimento istruttorio relativo al contratto tra la Regione Abruzzo e SSC Napoli calcio, per i ritiri precampionato a Castel di Sangro. La segnalazione era stata fatta dal Movimento 5 stelle, evocando un presunto danno causato alle casse regionali, visto che la Regione Abruzzo sborsa un milione e 200 mila euro per ogni anno, dal 2020 fino al 2025 rinnovabili, per un costo complessivo di 14 milioni di euro;

Esulta il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, con una lunga nota, mentre i dettagli dell’archiviazione e “i benefici che sono derivati per il territorio” verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, giovedì 3 novembre, alle ore 11.30, nella sede di Pescara della Regione Abruzzo in Piazza Unione.

Anticipa il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio : “Grande soddisfazione per la decisione assunta dalla Procura regionale per l’Abruzzo della Corte dei Conti, di archiviare l’istruttoria, relativa al ricorso delle forze di opposizione, in relazione alla convenzione con il Napoli Calcio. La stessa Procura riconosce nel suo decreto di archiviazione che questa operazione ha portato proficui vantaggi per l’Abruzzo, anche superiori a quelli attesi. Ringrazio il Procuratore Giacinto Dammicco per l’onestà intellettuale dimostrata nel riconoscere l’insostenibilità dell’accusa alla luce della documentazione da noi prodotta”.

Scrive invece Febbo: “Apprendo con sollievo della decisione della Magistratura contabile rispetto a una vicenda nata da presupposti errati ed infondati. Con il Napoli è stato infatti formalizzato un contratto che sin dal primo momento ci è sembrato corrispondente alle esigenze di marketing turistico – sportivo abruzzese e tale, numeri alla mano, si è dimostrato. Alcuni esponenti del Movimento 5 stelle hanno però ritenuto di dover fare una segnalazione alla Corte dei Conti, partendo da congetture totalmente infondate e, soprattutto, non valutando l’effettiva utilità e convenienza per l’economia turistica del territorio e dell’intera regione”.

Aggiunge Febbo: “sostenevano tra l’altro che per lo stesso evento – il ritiro estivo – la Regione Trentino corrispondesse al Napoli la somma di 156.000 euro a fronte del milione + Iva erogati dall’Abruzzo. Ma il Trentino si avvale, per la promozione turistica, dell’apposita Agenzia regionale che agisce in nome e per conto della Regione i cui pagamenti sono contabilizzati nel proprio bilancio, per cui l’importo totale è pressoché identico. A questa incredibile lacuna dei grillini però se ne aggiunge un’altra più grossolana: il non aver considerato la ricaduta economica generata dalle migliaia di appassionati e tifosi che nel periodo del ritiro, e successivamente, avrebbero visitato la nostra regione. Un conto è il Trentino a 600 Km di distanza, un conto è Castel di Sangro a 100 km da Napoli”.

Per Febbo poi le presenze turistiche relative ai pernottamenti del comprensorio dell’Alto Sangro “sono quasi raddoppiate così come la ricaduta occupazionale che ha subìto un incremento del +150% (occupazione temporanea); inoltre, l’economia del cosiddetto “mordi e fuggi” (presenze giornaliere) ha raggiunto cifre impressionanti. I risultati della promozione turistico-sportiva dell’area e dell’intera regione sono percepibili anche nel periodo invernale anche in altre aree attenzionate come la Via verde dei Trabocchi e di questo anche i Magistrati contabili hanno tenuto conto. Come sempre avevo fiducia nell’operato della Magistratura che ha confermato la trasparenza e l’economicità del nostro operato. Spiace dover sottolineare che questa inchiesta genererà sì danni alle casse della Regione che non ricadranno sulle spalle di chi l’ha pretestuosamente promossa ma sarà a carico di tutti i cittadini”.