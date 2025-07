RITIRO NAPOLI CALCIO: A CASTEL DI SANGRO FESTA PER IL COMPLEANNO DI CONTE

CASTEL DI SANGRO – Un altro compleanno con il Napoli: Antonio Conte ha festeggiato i suoi 56 anni nel ritiro in Abruzzo.

Dal sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso un regalo speciale: una batteria di fuochi.

Il primo a fargli gli auguri è stato il presidente Aurelio De Laurentiis a mezzanotte e un minuto. Poi tutti gli altri. I tifosi gli hanno tributato tanti applausi nelle due sedute allo stadio Patini.

Il tecnico leccese, però, è rimasto concentrato sulle sessioni di lavoro. Dove non ha potuto contare ancora su Buongiorno, Gilmour e McTominay. Politano, invece, è rientrato in gruppo.

Nel pomeriggio Conte ha chiesto ai ragazzi del Summer Camp di stare in silenzio per evitare di distrarre i suoi uomini. A prescindere dalla presenza di tanti tifosi, si fa sul serio nell’Alto Sangro. Soprattutto in questa fase l’allenatore vuole il massimo. Ed è per questo che si corre tanto e si soffre fisicamente. Ma tutto torna per il futuro.

Domenica prossima ci sarà il primo test internazionale contro il Brest alle ore 19. Sarà l’occasione per alzare l’asticella e per vedere a che punto sono De Bruyne e compagni.