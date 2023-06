RITIRO NAPOLI CALCIO A CASTEL DI SANGRO, TRA AMICHEVOLI E CONCERTO GIGI D’ALESSIO

CASTEL DI SANGRO – Tre amichevoli con squadre straniere sul campo, un summer camp dedicato ai bambini e il concerto di Gigi D’Alessio.

Sale la febbre per il Napoli campione d’Italia a Castel Di Sangro (L’Aquila).

In queste ore è arrivata l’ufficialità per il concerto del cantautore napoletano che si esibirà il prossimo sabato 5 agosto, nel pieno del ritiro estivo della squadra. L’esibizione è prevista presso il centro Polisportivo alle ore 21.

D’Alessio porterà nel capoluogo sangrino lo spettacolo “Dove c’è il sole”. Stanno già andando a ruba i primi biglietti sul circuito di ticketone.

Il cartellone degli eventi prevede anche intrattenimento musicale con serate a tema, l’esibizione di un comico e un campo estivo dedicato ai piccoli della scuola calcio.

Sul fronte sportivo sono in programma tre amichevoli. Una sarà giocata contro l’Adan Demirspor, squadra turca già affrontata nello scorso precampionato. Nove mesi fa la partita finì 2-2, con la rete di Lozano rimontata e ribaltata dai rigori di Balotelli e Sari, prima dell’autogol finale di Cokcalis. Per raggiungere la cittadina, grazie ad un’intesa con la Fondazione Ferrovie dello Stato, saranno organizzati treni speciali per turisti e tifosi da Roccaraso e Sulmona.

Intanto Castel Di Sangro diventa sempre più una piccola Napoli poiché quartiere, balconi e attività si colorano d’azzurro per abbracciare i campioni.

