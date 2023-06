RITIRO NAPOLI CALCIO, FEBBO: “PETTINARI CONTINUI A PETTINARE LE BAMBOLE”

CHIETI – “Forse il consigliere regionale Pettinari farebbe bene a continuare a pettinare le bambole”.

Inizia così la nota del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo che risponde al vice presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, del Movimento 5 Stelle, in merito alla questione del ritiro del Napoli calcio in Abruzzo. (Qui il link)

“Dopo aver aspramente criticato il contratto della Regione Abruzzo con il Napoli Calcio e, dopo che i suoi colleghi dei 5Stelle mi hanno addirittura denunciato inutilmente alla Corte dei Conti, vista l’assoluzione con formula piena e…. ‘con merito’, ora Pettinari ha il coraggio di criticare la Regione perché il Trentino avrebbe scippato lo spot con i neo campioni d’Italia del calcio. Siamo al paradosso”, osserva Febbo.

“Non solo il Trentino non ci ha scippato un bel nulla poiché è anch’esso titolare di un contratto (più oneroso) con il Napoli Calcio e quindi ha il diritto di fare ciò che ritiene più opportuno per promuovere la sua immagine ma la verità è che i dati, che abbiamo reso pubblici a più riprese, ci hanno dato ragione in termini di presenze turistiche sia nell’Alto Sangro che nel resto dell’Abruzzo”.

“Con la società Napoli calcio – aggiunge Febbo – stiamo realizzando iniziative estremamente interessanti come ha, del resto, anticipato il presidente Marco Marsilio nel corso della conferenza stampa odierna con il presidente Aurelio De Laurentiis. In particolare, mi riferisco ai treni speciali che porteranno migliaia di tifosi ed appassionati del Napoli da Roccaraso e dall’Alto Sangro verso la costa dei trabocchi che ora tutti conoscono grazie al Giro d’Italia di quest’anno, anche qui ci furono critiche feroci sempre dai 5 stelle, è bene ricordare”.

“Non è un caso – evidenzia – che gli albergatori di Ortona, Fossacesia e altri centri costieri siano inondati da richieste di prenotazioni da parte di cicloturisti di tutta Italia e non solo. La cosa straordinaria è che il tutto esaurito, in termini di prenotazioni estive, si registri già ai primi di giugno”.

“Ma altre sorprese, che riveleremo a tempo debito, sono in serbo. Mi riferisco ad una serie di eventi e di appuntamenti che consentiranno di mettere ulteriormente l’Abruzzo al centro dell’attenzione e di svelarlo agli occhi del mondo. Una cosa è certa- conferma il consigliere regionale di Forza Italia – la scelta vincente di puntare sul binomio sport e turismo sta producendo risultati importanti che sono sotto gli occhi di tutti”.

“A Pettinari e colleghi, abituati ad usare slogan e a parlare per spot pur di attaccare gli avversari politici, suggerirei di documentarsi in maniera approfondita prima di avventurarsi in stroncature che non hanno né capo né coda, magari continuassero a pettinare le bambole”, conclude.

[mqf-dynamic-pdf]