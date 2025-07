RITIRO NAPOLI CALCIO: MARSILIO, “VERSO RINNOVO CONVENZIONE PER I PROSSIMI 6 ANNI”

L’AQUILA – “Per il sesto anno consecutivo, il Napoli Calcio è in Abruzzo per il ritiro estivo pre-campionato. Una collaborazione che continuerà per i prossimi sei anni. La società ha già da mesi comunicato l’esercizio dell’opzione per il rinnovo della convenzione”.

Lo annuncia, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di FdI.

“La Regione Abruzzo è orgogliosa di essere stata nuovamente scelta dai Campioni d’Italia per la loro preparazione, dimostrazione della qualità delle infrastrutture sportive e ricettive del territorio. Una collaborazione di reciproca soddisfazione, che per la Regione Abruzzo rappresenta un redditizio investimento di promozione turistica e di marketing territoriale”, conclude Marsilio.