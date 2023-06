RITIRO NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA CASTEL DI SANGRO: SUMMIT PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

L’AQUILA – Summit tra Questura e Procura sul ritiro estivo del Napoli a Castel Di Sangro. Il Questore dell’Aquila, Enrico De Simone, è stato ricevuto dal procuratore capo della Repubblica di Sulmona, Luciano D’Angelo, per il primo incontro istituzionale nel corso del quale è stato affrontato anche il tema della sicurezza e dell’ordine pubblico riguardo ai ritiri estivi da serie a negli impianti sportivi dell’Alto Sangro.

I partenopei con il tricolore cucito sulla maglia arriveranno nel capoluogo sangrino il 29 luglio per ripartire l’11 agosto.

Il Comune di Castel Di Sangro, proprio in queste ore, ha preso atto dei termini indicati della società e ha sottoscritto l’accordo in una delibera di Giunta. Tutto nero su bianco insomma mentre la cittadina continua a vestirsi d’azzurro su terrazze, balconi e perfino nelle attività. In Alto Sangro arriveranno anche Salernitana e Bari che alloggeranno rispettivamente a Rivisondoli e Roccaraso.

[mqf-dynamic-pdf]