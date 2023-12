L’AQUILA – Da una parte, i soldi dei cittadini contribuenti abruzzesi nel prossimo triennio saranno opportunamente utilizzati per il fabbisogno alimentare delle persone in stato di povertà, 750mila euro, per i caregiver, ovvero coloro che assistono familiari con gravi disabilità e che devono rinunciare alla carriera lavorativa, 1,5 milioni, per il trasporto e assistenza scolastica dei disabili, oltre 10 milioni, per la Vita indipendente, ovvero per l’autonomia delle persone disabili, 1,2 milioni di euro.

Dall’altra parte molto consistenti sono anche gli stanziamenti per grandi eventi sportivi, culturali e di intrattenimento: circa 4,8 milioni di euro per il ritiro del Napoli a Castel di Sangro, 1,4 milioni di euro per Cartoon on the bay di Pescara, 600mila euro per il concerto della Notte dei serpenti a Pescara, 1,3 milioni per far passare in Abruzzo il Giro d’Italia di ciclismo.

Sono queste solo alcune voci di spesa contenute nelle fitte tabelle arrivate nelle commissioni del Consiglio regionale giovedì e venerdì, primo atto dell’iter di approvazione, previsto non oltre le ore 23 di venerdì 29 dicembre, con arrivo in aula domani giovedì 28 dicembre, alle ore 10, del Documento di economia e finanza regionale (Defr), della Nota di aggiornamento al Defr, della Legge di stabilità 2024 e del Bilancio di previsione 2024-2026. Una manovra da 14 miliardi, di cui però oltre l’80% andrà come sempre al capitolo sanità.

In vista delle elezioni regionali del 10 marzo, e con quasi tutti i consiglieri e assessori ricandidati, si prevede che l’approvazione del bilancio non sarà una passeggiata, perché tutti cercheranno di portare acqua al proprio mulino elettorale, e di attaccare l’avversario in ogni modo.

E uno dei possibili terreni di scontro, come del resto avvenuto negli anni passati, sarà proprio l’entità di risorse attribuite ad eventi, spettacoli e manifestazioni, a discapito invece di poste di bilancio, mai davvero sufficienti, che riguardano il sociale, il lavoro, l’istruzione, la messa in sicurezza del territorio. Considerate prioritarie, per nulla togliere al valore anche economico e di indotto degli eventi sportivi e culturali, in una regione, come attesta il Cresa, il centro studi della Camera di Commercio del Gran Sasso, l’11% delle 531 mila famiglie abruzzesi è relativamente povero, il 32% non dispone di risorse economiche sufficienti, il 39% vede peggiorata la propria situazione, il 40% non riesce a risparmiare e il 28% a può far fronte a spese impreviste. E con una forte diseguaglianza nella distribuzione dei redditi, visto che in Abruzzo il 20% dei più abbiente ha un reddito pari a 4,5 volte quello del 20% del più povero.

Senza contare poi che si prevede, come ogni anno, l’arrivo in aula del consueto maxi-emendamento bipartisan con milioni di euro di fondi a pioggia e discrezionali, con decine e decine di voci relative a piccoli eventi, spettacoli, manifestazioni, feste e sagre, e micro-interventi, in questo e qul comune.

L’anno scorso, alla fine della giostra, dopo scontri campali in aula, le opposizioni si sono accordate con il centrodestra per dividere la torta, con 300mila euro di budget da assegnare a discrezione ad assessori e consiglieri di maggioranza, e 200mila euro a quelli di minoranza, con il maxiemendamento da ben 12 milioni approvato in pochi minuti, in un clima di concordia ritrovata, e l’intero bilancio che ha avuto il via libera senza affanni entro il termine ultimo del 31 dicembre, oltre cui scatta l’esercizio provvisorio, e con spesa congelata.

Tornando al bilancio di quest’anno: terreno di scontro saranno senz’altro, come avvenuto negli anni passati, i circa 4,8 milioni nei prossimi tre anni per ospitare la squadra di calcio del Napoli nel ritiro estivo a Castel di Sangro, un esborso che si rinnova e che ha già provocato veementi polemiche da parte e opposizioni di centrosinistra e M5s che hanno parlato di schiaffo alla povertà, e il centrodestra che invece ha ribattuto che la presenza del Napoli in Abruzzo ha creato un grande indotto, promozione turistica e posti di lavoro.

Lo stesso potrebbe avvenire per i 1,4 milioni di euro per l’evento Cartoon on the bay di Pescara festival internazionale che si svolge in Italia dedicato all’animazione televisiva, in collaborazione in collaborazione con Rai Fiction e con il contributo di Rai Cinema.

Notevolissimo è poi lo stanziamento di 600mila euro nel triennio per il concertone della Notte dei serpenti ideata dal maestro Enrico Melozzi, per riscoprire la tradizione musicale popolare e folklorica abruzzese, la cui prima edizione è andata in scena il 29 luglio allo Stadio del mare di Pescara, con ospiti Giusy Ferreri e Gianluca Grignani insieme a tanti artisti e musicisti abruzzesi, accompagnati dall’Orchestra dei serpenti. Il concerto è stato trasmesso su Rai1 il 31 agosto in seconda serata.

Nel capitolo cultura ci sono poi, nel triennio, i 900mila euro al teatro Marrucino di Chieti, i 600mila euro alla Fondazione Di Persio-Pallotta per Museo dell’Ottocento di Pescara, i 54mila euro per tutelare i dialetti abruzzesi, i 60mila euro per il premo Salerno di Fallo, in provincia di Pescara, i quasi 57mila euro per la Perdonanza celestiniana, che però gode di altri corposi finanziamenti, i 109mila euro alla Fondazione Michetti, i 60mila euro al premio Città di penne, 57mila euro alla rievocazione storica del Mastrogiurato di Lanciano.

Per il capitolo eventi sportivi, spiccano nella legge di Stabilità, i 2 milioni di euro per il World Skate Games 2024, campionato del mondo di pattini a rotelle che si svolgerà, a Sulmona, L’Aquila, Roccaraso e Pescocostanzo, i 400mila euro per i Mondiali indoor invernali di Rocca di mezzo e Ovindoli, i 900mila euro per i campionati europei ciclismo su strada.

Ma la spesa più consistente sarà, ancora una volta quella per avere l’onore di ospitare il giro d’Italia di ciclismo, 1,3 ,milioni di euro, nella tappa del 15 maggio, con arrivo a Francavilla, e con partenza, il giorno seguente da Martinsicuro e passaggi a Prati di Tivo ed Avezzano.

E sono questi solo una parte dei fondi che andranno ad eventi, spettacoli, e iniziative culturali, con le voci che saranno aggiunte man mano, e con il grosso che almeno l’anno scorso è arrivato con il maxiemendamento bipartisan.

Dall’altra parte ci sono poi 231mila euro in tre anni per interventi degli enti locali nell’edilizia scolastica, 135mila euro per la scuola a domicilio, i 1,2 milioni di euro in tre anni per le famiglie di minori affetti da malattie rare e disabilità gravissime, i 150mila euro per le persone anziane vittime della criminalità, i 2,7 milioni per la viabilità danneggiata da eventi atmosferici, gli 11,5 milioni per contrastare lo spopolamento delle montagne e a rifinanziare il sostegno ai giovani che vanno a vivere nei piccoli paesi, 8 milioni per il dissesto idrogeologico, che a ben vedere, sono poca cosa davanti le tante aree a rischio e il costo di ciascun intervento.

LE VOCI IN BILANCIO

ONERI PER LA REALIZZAZIONE DI UNIONI E FUSIONI TRA COMUNI E DEL PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE

stanziamenti annuali dal 2024 al 2026: 1.290.000,00 – 1.455.000,00 – 1.350.000,00

FINANZIAMENTO FESTIVAL “CARTOONS ON THE BAY”

2024 – 2026: 488.000,00 – 488.000,00 – 488.000,00

CONTRIBUTO AL CONSIGLIO REGIONALE DELL’UNIONE ITALIANA CIECHI, PER L’ACQUISTO DI APPARECCHI TIFLOTECNICI ED ELETTRONICI IN FAVORE DEI NON VEDENTI

2024-2026: 28.000,00 – 28.000,00 – 28.000,00

INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE PER LE PERSONE IN STATO DI POVERTA’

2024-2026: 250.000,00 – 250.000,00 – 250.000,00

“SPESE PER ULTERIORE POTENZIAMENTO E FUNZIONALITA’ DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELLE SEZIONI ABRUZZESI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

2024-2026: 8.600,00 14.262,12 13.232,90

“CONTRIBUTI ALLE SEDI PROVINCIALI ABRUZZESI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI

2024-2026: 300.000,00 – 300.000,00 – 300.000,00

FONDO NEL CAMPO DELLO SPORT PER INVESTIMENTI

2024-2026: 1.290.000,00 – 1.455.000,00 – 1.350.000,00

SPESE PER IL RISANAMENTO DEL CRUA

2024-2026: 390.000,00 – 390.000,00 – 390.000,00

INTERVENTI IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

2024-2026: 136.057,85 – 148.910,62 – 138.164,49

“INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IL GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZO

2024-2026: 2.700.000,00 – 2.700.000,00 – 2.700.000,00

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

2024-2026: 77.000,00 – 77.000,00 – 77.000,00

SERVIZI DI PROMOZ., COMUNICAZ. E PROMO COMMERCIALIZZAZIONE DEL BRAND ABRUZZO SUI MERCATI COLLEGATI DA ROTTE AEREE

2024-2026: 1.500.000,00 – 1.500.000,00 – 1.500.000,00

CONVENZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E LA S.S.C. NAPOLI S.P.A PER I RITIRI ESTIVI PRECAMPIONATO DELLA PRIMA SQUADRA A CASTEL DI SANGRO

2024-2026: 1.220.000,00 – 1.793.792,80 – 1.793.792,80

“TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LE SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI IAT REGIONALI

2024-2026: 88.555,06 – 99.881,87 – 92.673,90 €

“INTERVENTO FINANZIARIO PER IL CONSORZIO INDUSTRIALE ASI DI TERAMO”

Per il 2024: 250.000,00

“INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SPELEOLOGICO E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO

2024-2026: 12.900,00 – 14.550,00 – 13.500,00

TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE PER IL TRASPORTO E L’ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI ED UNIVERSITA’

2024-2026: 3.300.000,00 – 3.300.000,00 – 3.300.000,00

“ISTITUZIONE PREMIO INTERNAZIONALE ALFREDO SALERNO

2024-2026: 20.000,00 – 20.000,00 – 20.000,00

CONTRIBUTO AL COMUNE DELL’AQUILA PER LA CELEBRAZIONE DELLA PERDONANZA CELESTINIANA

2024-2026: 13.054,27 – 22.810,62 – 21.164,49

ATTIVITA’ FILM COMMISSION D’ABRUZZO

2024-2026: 19.108,54 – 94.121,23 – 87.328,98

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL TEATRO MARRUCINO DI CHIETI

2024-2026: 300.000,00 – 300.000,00 – 300.000,00

CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE MICHETTI CON SEDE IN FRANCAVILLA AL MARE

2024-2026: 34.400,00 – 38.800,00 – 36.000,00

“CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE PREMIO CITTA’ DI PENNE

2024-2026: 20.000,00 – 20.000,00 – 20.000,00

RIEVOCAZIONE STORICA DELL’INVESTITURA DEL MASTROGIURATO – CONTRIBUTO

ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MASTROGIURATO

2024-2026: 13.054,27 – 22.810,62 – 21.164,49

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO REGIONALE ABRUZZESE

2024-2026: 17.200,00 – 19.400,00 – 18.000,00

“CONTRIBUTO ANNUALE PER L’ISITUTO NAZIONALE TOSTIANO

2024-2026: 25.800,00 – 29.100,00 – 27.000,00

“CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE DI PERSIO – PALLOTTA

2024-2026: 200.000,00 – 200.000,00 – 200.000,00

“CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA’ CINEMATOGRAFICHE, AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI

2024-2026: 129.000,00 – 145.500,00 – 135.000,00

FONDO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL PATROMONIO ARTISTICO DEI PAESI DIPINTI E PAESE AFFRESCATO

2024-2026: 43.000,00 – 48.500,00 – 45.000,00

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SCUOLA A DOMICILIO

2024-2026: 45.000,00 – 45.000,00 – 45.000,00

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI ED INTERVENTI IN MATERIA SOCIALE E SOCIO ASSISTENZIALE

2024-2026: 64.000,00 – 64.000,00 – 64.000,00

INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDIPENDENTE

2024-2026: 600.000,00 – 600.000,00 – 600.000,00

SOSTEGNO FAMIGLIE DI MINORI AFFETTI DA MALATTIE RARE E DISABILITA’ GRAVISSIMA

2024-2026: 420.000,0o- 420.000,00 – 420.000,00

“INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE – ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE

NEGLI AMBITI SOCIALI, SOCIO SANITARI E SANITARI.”

2024-2026: 500.000,00 – 500.000,00 – 500.000,00

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONE DI DISAGIO

2024-2026: 4.760,90 – 6.584,51 – 6.584,51

INTERVENTI PER LE PERSONE ANZIANE VITTIME DELLA CRIMINALITA’

2024-2026: 50.000,00 – 50.000,00 – 50.000,00

TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE NAZIONALI ED INTRNAZIONALI SPORTIVE- TRASFER. CORRENTI A AMM. LOCALI

2024-2026: 602.000,00 – 679.000,00 – 630.000,00

CONTRIBUTO PARCO REGIONALE VELINO-SIRENTE PER RISARCIMENTO DANNI FAUNA SELVATICA

2024-2026: 86.000,00 – 97.000,00 – 90.000,00

“CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MOSTRA DELL’ARTIGIANATO

ARTISTICO ABRUZZESE”

2024-2026: 68.800,00 – 77.600,00 – 72.000,00

“CONTRIBUTO ALLE FUNZIONI PUBBLICHE SVOLTE DALL’AEROPORTO D’ABRUZZO

2024-2026: 860.000,00 – 970.000,00 – 900.000,00

“SERVIZI DI PROMOZIONE , COMUNICAZIONE E PROMO COMMERCIALIZZAZIONE DEL BRAND ABRUZZO SUI MERCATI COLLEGATI DA ROTTE AEREE

2024-2026: 1.500.000,00 – 1.500.000,00 – 1.500.000,00

INTERVENTO REGIONALE A FAVORE DELLE PROVINCE PER IL PERSEGUIMENTO DELLA

SICUREZZA VARIA

2024-2026: 900.000,00 € 900.000,00 900.000,00

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI CONSEGUENTI AD AVVERSITA’ ATMOSFERICHE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE URBANE

2024-2026: 1.075.000,00 – 1.212.500,00 – 1.125.000,00

INTERVENTI DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO DELLE AREE MONTANE

2024-2026: 3.500.000,00 – 4.000.000,00 – 4.000.000,00

“CONTRIBUTO AL COMUNE DI TERAMO PER I COSTI DIRETTI E INDIRETTI DERIVANTI

DALL’EVENTO INTERAMNIA WORLD CUP

2024-2026: 43.000,00 – 49.917,43 -46.315,14

TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE NAZIONALI ED INTRNAZIONALI SPORTIVE- TRASFER. CORRENTI A AMM. LOCALI

2024-2026: 602.000,00 679.000,00 – 630.000,00

NOTTE DEI SERPENTI PESCARA

2024-2026: 200.000,00 – 200.000,00 – 200.000,oo