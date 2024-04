RITO DEI SERPARI A COCULLO: TRENI STRAORDINARI PER L’EVENTO. IN ARRIVO 10MILA PERSONE

COCULLO – Fermate straordinarie ed aree di sosta attrezzate. Così Cocullo (L’Aquila), il piccolo borgo della Valle del Sagittario, si prepara all’atteso rito dei Serpari che si svolgerà il prossimo primo maggio.

Per facilitare la mobilità dei visitatori, Trenitalia, in collaborazione con il Comune di Cocullo e la Regione Abruzzo, committente e finanziatrice dei servizi regionali, potenzierà il servizio con fermate straordinarie e treni speciali sulla tratta Roma-Pescara per la stazione di Cocullo. Per coloro che arriveranno in auto o pullman sarà attivo un servizio navetta gratuito dalle ore 8:00 fino a fine manifestazione. Per i camper sarà attiva l’area di sosta e campeggio su Via Santa Maria in Campo, sulla strada Provinciale 60. Quest’anno sono attese più di diecimila persone.

Il Rito dei Serpari ha ripreso ufficialmente anche la corsa per l’Unesco, allargando la candidatura alle altre realtà legate alla devozione di san Domenico. In più, studiando i serpenti, si possono prevenire anche i terremoti, stando almeno all’ultimo progetto pilota, di studio ed approfondimento, che sta prendendo forma.