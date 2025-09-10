L’AQUILA – Al ritorno da una lunga trasferta in Giappone, per il sindaco dell’Aquila e presidente dell’Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, è subito tempo di nuovi importanti appuntamenti incastrati, come sempre, in un fitto calendario da campagna elettorale.

Infatti oggi il primo cittadino, responsabile nazionale Enti locali di FdI, sarà a Roma, alla Camera dei deputati, dove prenderà parte, insieme a parlamentari ed altri sindaci, all’Osservatorio sulle città a cura dell’UGL.

Un rimpatrio impegnativo per Biondi, atterrato proprio in queste ore in Italia dopo aver partecipato all’ Expo di Osaka con una delegazione del Comune dell’Aquila attraverso Cte Sicura, progetto di punta a livello nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nella sicurezza urbana e territoriale, finanziata nel 2020 come iniziativa pilota insieme a sole altre cinque città italiane.

Una missione, la seconda in Giappone in sei mesi, annunciata attraverso un solo comunicato, colmando poi il vuoto lasciato da note ufficiali con reel e post sui social per informare i cittadini sugli sviluppi di un viaggio costato 15mila euro solo al Comune dell’Aquila per partecipare alla spedizione, capitanata dal sindaco Biondi, dal 5 settembre, insieme al nuovo rettore della università dell’Aquila, Fabio Graziosi, i responsabili degli uffici speciali per la ricostruzione dell’Aquila e dei comuni del cratere, rispettivamente Salvo Provenzano e Raffaello Fico, e il dirigente comunale Marco Marrocco, responsabile unico del procedimento della CTE, il capo della comunicazione del Comune capoluogo, Alessia Di Giovacchino, e il direttore del progetto Cte, Federico Fioriti.

Senza nessuna preoccupante contestazione da parte delle opposizioni di centrosinistra nella sua città, Biondi continua così spedito la sua cavalcata verso il Parlamento mentre dietro l’angolo ci sono le elezioni comunali del 2027 che non lo vedranno ricandidato in quanto già al secondo mandato.

Ripresa quindi in mano l’agenda, prosegue il programma corposissimo di bagni di folla dell’uomo forte di FdI, ormai a Roma almeno tre giorni a settimana dove è di casa e intrattiene rapporti con politici e dirigenti dei Ministeri.

Un lavoro certosino portato avanti in questi anni, sul quale si sta concentrando con maggiore intensità insieme al suo staff, visto che, secondo quanto appreso, in ballo non ci sarebbe “solo” il posto in Parlamento ma anche quello da sottosegretario o, addirittura, da ministro. Ambizione che renderebbe ancora più comprensibile la corsa e il clima di costante campagna elettorale accompagnato da un anno “bonus” con l’importante appuntamento dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.

Intanto oggi, la partecipazione di Biondi è stata annunciata con una nota poi rilanciata dalle agenzie, in cui si legge: “Su iniziativa del deputato di Fratelli d’Italia Marco Cerreto si presenterà domani, mercoledì 10 settembre, alle ore 10.00 presso la Sala stampa della Camera dei deputati, via della Missione 4, l ‘Osservatorio sulle città a cura dell’UGL”.

“Interverranno il sen. Maurizio Gasparri; Stefano Locatelli, responsabile enti locali Lega; Ada Fichera, direttore di Pagine Libere; Francesco Paolo Capone, Segretario Generali UGL; modererà Guglielmo Pannullo, del Secolo d’Italia. Porteranno un indirizzo di saluto Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila; Alessandro Canelli, sindaco di Novara; Mario Conte, sindaco di Treviso; Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli; Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi; Daniele Silvetti, sindaco di Ancona”. (a.c.-b.s.)