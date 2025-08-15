RITROVATO DAVIDE MASTRODDI: IL 18ENNE TORNA DALLA FAMIGLIA, “NO A GIUDIZI, RISPETTARE PRIVACY”

TAGLIACOZZO – “Tutto è bene quel che finisce bene”: è stato ritrovato Davide Mastroddi, il 18enne scomparso ieri pomeriggio da casa, a Tagliacozzo (L’Aquila).

A comunicarlo il sindaco Vincenzo Giovagnorio: “Davide è stato trovato e sta per ricongiungersi alla famiglia. Nel rispetto della privacy che ora la questione torna ad avere, essendo lui maggiorenne, invito tutti a desistere da giudizi e ricostruzioni di fantasia e a rallegrarsi comunque per il felice esito della vicenda”.

Il ragazzo, secondo le prime informazioni, si sarebbe presentato spontaneamente in Questura a Napoli. Si concludono così ore di angoscia e di ricerca che ha visto impegnate Forze dell’Ordine e gruppi di cittadini volontari.