RIUNIONE DI “NOI CON VANNACCI” A MONTESILVANO: BELLACHIOMA, “VERSO UNA CABINA DI REGIA REGIONALE”

MONTESILVANO – Si è tenuta a Montesilvano (Pescara) la seconda riunione organizzativa del movmentio politico “Noi con Vannacci” iniziata con una breve disamina sulla vittoria alle elezioni presidenziali Usa di Donald Trump.

“Questa vittoria ha diversi risvolti positivi ” – afferma il coordinatore Bellachioma – “si riaccende una speranza di pace in Europa e in Medio Oriente ; aleggia la certezza di una maggiore sicurezza legata al controllo dell immigrazione irregolare e la consapevolezza che una riduzione del carico fiscale promessa da Trump permetterà un ritorno ad una vita dignitosa a tanti cittadini americani sulla scia di uno slogan che diventerá realtà del Make America Great Again”.

Nel corso della riunione, oltre a ribadire la necessaria individuazione di 10 coordinamenti territoriali, Bellachioma ha annunciato anche “l’istituzione di una cabina di regia, un organo tecnico regionale formato da imprenditori, associazioni, personalità con competenze specifiche che avranno il compito di monitorare e analizzare tutti i settori economici e sociali per portare all ‘attenzione del governo regionale proposte e progetti e che assumera’ anche la funzione di monitoraggio e di controllo della attività politica che il movimento svolgerà’ sul territorio abruzzese. Un nuovo modo di pensare e di agire in squadra affiancando ai referenti territoriali chi ha esperienza e competenza specifica”.

“Inoltre da sabato ” conclude il coordinatore regionale ” sarà possibile pre aderire al movimento, in modo totalmente gratuito”.