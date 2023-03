RIVISONDOLI: CONVEGNO SULLE OPPORTUNITA’ TURISTICHE DELLA MONTAGNA CON MARSILIO E IL VESCOVO FUSCO

RIVISONDOLI – Lunedì prossimo 13 marzo 2023, alle ore 9,30, presso l’Acqua Montis Resort & Spa in via Via Difesa, snc, a Rivisondoli, Alessandro Amicone, responsabile del Dipartimento turismo Fdi per la provincia dell’aquila interviene all’evento su “Una montagna di opportunità. Tra presente e futuro” promosso dal Dipartimento Turismo Fdi Abruzzo”.

Modera Ivano Ortelli, responsabile del dipartimento Turismo di Fdi Abruzzo. Intervengono, tra gli altri Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva. On. le Gianluca Caramanna, responsabile nazionale dipartimento turismo di Fdi. Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, Pier Luigi Biondi, sindaco dell’Aquila. Giancarlo Iarussi, sindaco di Rivisondoli. Sen. Etel Sigismondi, coordinatore regionale Fdi. Sen. Quintino Liris.