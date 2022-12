RIVISONDOLI: DOMENICA SI ELEGGERA’ LA MADONNINA IN VISTA DEL PRESEPE VIVENTE DEL 5 GENNAIO

RIVISONDOLI – Il Presepe Vivente di Rivisondoli torna a riproporre una delle sue antiche tradizioni: la scelta della Madonnina sarà fatta tra le ragazze delle associazioni cattoliche italiane. Un ritorno al passato voluto fortemente dal parroco di Rivisondoli Don Daniel Cardenas, anche se per questa edizione saranno coinvolti un solo Comune e una sola parrocchia, quella di Atri.

“Insieme al Comune”, spiega Don Daniel, “abbiamo fatto un gemellaggio con la Città di Atri e per suggellare questa unione abbiamo deciso di coinvolgere anche la manifestazione più importante del nostro paese, ripristinando una tradizione che si era persa negli ultimi anni, quella della selezione della Madonnina. Atri ha scelto tre ragazze e tra queste tre giovani sarà individuata la Madonna che il prossimo 5 gennaio impersonerà il ruolo più importante della Sacra Rappresentazione”.

Manifesto 72esima edizione del Presepe vivente di Rivisondoli L’appuntamento è per domenica prossima alle 18 nei locali del museo del Presepe Vivente di Rivisondoli e a scegliere la Madonnina sarà una giuria composta dal parroco di Rivisondoli, dal parroco di Atri dai rappresentanti dei due Comuni e da alcuni giornalisti. Questo è il primo passo, una sorta di ripartenza affinché, già dal prossimo anno, si tornino a coinvolgere molte più parrocchie, sia abruzzesi che provenienti dalle altre regioni italiane, “aggiunge il parroco di Rivisondoli. Adesso partiamo con Atri nel segno di una fratellanza tra il mare e la montagna, tra due comunità che vogliono mandare un forte segnale di pace nel mondo”.

“Voglio ricordare che la prima edizione del Presepe Vivente è nata nel 1951”, conclude Don Daniel Cardenas, “un contesto particolare con la popolazione che stava uscendo dal dramma e dal dolore della Seconda Guerra Mondiale, ed anche allora c’era voglia di speranza e di pace, la stessa che abbiamo adesso con la guerra in atto tra Russia me Ucraina”. Altra novità di quest’anno è che il Presepe Vivente tornerà ad animarsi nella sua sede naturale di PIé Lucente, ai piedi del paese, dopo le tre edizioni caratterizzate dalla presenza di figure in legno all’interno della storica capanna. Il manifesto della 72esima edizione del Presepe Vivente di Rivisondoli è stato realizzato dall’artista Mario Ortolani.