RIVISONDOLI: DOPO CONDANNA CADE SINDACO IARUSSI, SI DIMETTONO 8 CONSIGLIERI, SI TORNA AL VOTO

L’AQUILA – A Rivisondoli si tornerà a votare: otto consiglieri comunali, di maggioranza e minoranza, si sono dimessi, dopo la condanna in primo grado a un anno e otto mesi di reclusione inflitta nelle scorse settimane al primo cittadino, Giancarlo Iarussi e al consigliere comunale Simone Buono per il reato di calunnia, legato alla vicenda del proiettile in busta.

Iarussi era stato eletto nel 2021. I fatti giudiziari risalgono al 30 agosto del 2021, quando Iarussi aveva ritirato una raccomandata, trovando il proiettile all’interno della busta. In procinto di presentare la candidatura a sindaco, l’uomo aveva presentato una denuncia che aveva portato i

carabinieri a risalire all’ufficio postale di Sulmona dove era stata spedita la lettera minatoria e a due donne, che erano state indagate per tentata estorsione e sostituzione di persona. Entrambe avevano sottoscritto la lettera sotto un altro nome. Nel corso del processo era spuntata anche la testimonianza di una terza donna che aveva confezionato la lettera, imbucata poi dalle amiche. Già sentita dai carabinieri, quest’ultima aveva dichiarato che Iarussi sapeva bene chi erano le mittenti della “missiva indesiderata”. Dichiarazione che aveva portato la Procura a chiedere e ottenere l’archiviazione per le due indagate e a ritenere che il sindaco avesse fatto tutto da solo, con la complicità del consigliere. Gli avvocati difensori, Tania Liberatore e Roberto Del Giudice, sono pronti a dare battaglia in appello.

I cinque consiglieri di maggioranza su sei dimissionari sono Gianni Sarrocco, Elvio D’Altorio, Stefania Monaco, Giovanna Ciampaglia, Antonio Del Monaco, i tre di minoranza sono Nunzio De Capite, Piergiorgio Ferrara e Maryline Di Pardo