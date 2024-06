RIVISONDOLI: PM CHIEDE PROCESSO PER SINDACO E CONSIGLIERI PER UN PRESUNTO ABUSO D’UFFICIO

SULMONA – La procura della repubblica di Sulmona (L’Aquila) ha chiesto il processo per il sindaco di Rivisondoli (Aq), Giancarlo Iarussi e per l’intero consiglio comunale. Lo riporta Onda tv.

L’accusa è di concorso in abuso d’ufficio in concorso. L’inchiesta, scaturita da un esposto, fa riferimento all’istanza depositata il 3 febbraio 2021 da un 80enne di Pettorano sul Gizio (Aq). L’anziano aveva bussato alle porte del comune di Rivisondoli per l’alienazione di porzioni di terreno comunale, per la superficie di circa 125 mq totali. Il gruppo di minoranza, nella seduta del consiglio comunale del 17 febbraio 2022, si era opposto alla richiesta poichè l’alienazione avrebbe comportato la interclusione di proprietà di altri soggetti. Alla fine la maggioranza andò sotto con i numeri. Cinque voti a favore della delibera e sei contro. Richiesta di alienazione respinta, nonostante il parere di regolarità espresso dal responsabile dell’area tecnica.

Gli atti sono finiti sul tavolo della Procura che aveva aperto un fascicolo, ipotizzando l’abuso d’ufficio per l’intero consiglio e per il responsabile dell’area tecnica. Il gup del Tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, ha fissato l’udienza preliminare per il 24 ottobre, accogliendo la richiesta del pm, Edoardo Mariotti.