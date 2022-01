ROBERTA, ESTETISTA AQUILANA CHE TATUA GRATIS LE SOPRACCIGLIA ALLE DONNE MALATE DI CANCRO

L’AQUILA – Trattamenti gratuiti di estetica per dare supporto a coloro che stanno lottando contro il cancro o che hanno vinto quella battaglia, trovandosi a fare i conti con i segni lasciati dalla malattia sui loro corpi.

Ad effettuarli l’estetista aquilana, specializzata in tatuaggio semipermanente microblading, Roberta Olive che, nel salone di proprietà della sua famiglia, il centro estetico “Sensazioni” situato in via Enrico Di Nicola, nel capoluogo, da qualche tempo ha attivato il progetto “Pay with a smile”.

Ideato da Branko Babic, patron della PhiAcademy frequentata tra le altre cose dalla stessa Olive, “Pay with a smile” nasce proprio con l’obiettivo di sostenere un’idea di bellezza come bene comune, oltre che paradigma di inclusione sociale e di salute, attraverso la tecnica del microblading.

L’obiettivo, spiega l’estetista aquilana ad AbruzzoWeb, “è quello di andare a migliorare in modo naturale l’aspetto fisico e, perché no, restituire dignità e umanità a tutte le pazienti intenzionate a uscire psicologicamente dalla gabbia della malattia, aiutandole semplicemente a sentirsi più belle”.

Si tratta, in pratica di riservare un appuntamento a settimana per effettuare un trattamento di Microblading completamente gratuito, dedicato a chi ha combattuto contro il cancro, offrendo appunto l’opportunità di “pagare semplicemente con un sorriso”.

Un gesto semplice, ma che verrà sicuramente apprezzato dalla maggior parte delle persone che si trovano in questa condizione, nella speranza che altri saloni di bellezza possano presto imitare l’iniziativa.

“In qualità di artist certificata Phibrows sono orgogliosa e onorata di poter donare la mia professionalità tramite il programma”, aggiunge la stessa Olive

Per usufruire del trattamento gratuito è ovviamente necessario che non siano in corso procedure mediche riguardanti il cancro e che la persona sia dichiarata guarita da apposito certificato medico oncologico.