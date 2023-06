“ROBIN HOOD”: FOTO TURISTICA DEL GRAN SASSO INGANNEVOLE, UN ESPOSTO ALL’ANTITRUST

TERAMO – L’associazione Robin Hood ha inoltrato un esposto alla Antitrust per pubblicità ingannevole avverso ad una società di Viaggi della vicina Regione Marche che ha utilizzato una foto del Gran Sasso, gruppo dei due corni scattata poco sopra la località Valico Laghetto Comune di Pietracamela provincia di Teramo. per pubblicizzare un viaggio a Campo Imperatore all’Aquila.

Si sostiene che “Il messaggio risulta ingannevole perché finalizzato alla promozione di un viaggio a Campo Imperatore. questa località e del versante opposto a quello della foto e non presenta gli stessi tratti di spettacolarità del massiccio, per tanto si ritiene che l’uso della foto abbia il compito di fungere da specchietto delle allodole, ovvero, creare una aspettativa al consumatore finale non corrispondente alla realtà dei luoghi oggetto del viaggio promosso, da qui la ingannevolezza del messaggio.

L’associazione ritiene inoltre ” la presenza di decine di commenti al post sponsorizzato che evidenziavano l’errore in modo inconfutabile, hanno portato alla conoscenza dei responsabili dell’errore, la mancata rimozione del post rappresenta un ulteriore conferma di una condotta ingannevole”..

“Non è la prima volta che interveniamo a tutela della provincia di Teramo sia per l’uso di immagini , di prodotti o di località, questo compito a tutela dei territori dovrebbe essere svolto da parte delle amministrazioni locali ed in primis alla Provincia” sostiene Pasquale Di Ferdinando presidente dell’associazione.