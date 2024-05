L’AQUILA – Un inquietante episodio di vandalismo si è verificato a Rocca Calascio, frazione di Calascio, in provincia dell’Aquila, rinomata meta turistica in virtù del suo celebre castello: un ignoto vandalo, con il favore delle tenebre, ha divelto e distrutto le telecamere di sorveglianza de La Taberna, uno dei tre locali ad oggi operanti, e che offrono un servizio essenziale a migliaia di turisti.

Il fatto risale alla notte del 5 gennaio, e i titolari, la famiglia Faieta, originaria di Pescara, ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Calascio, ed ora il fascicolo è sul tavolo della Procura dell’Aquila. Le indagini sono in corso, e i titolari, contattati da Abruzzoweb, non intendono per ora rilasciare dichiarazioni. Da quanto si apprende però, sfortunatamente per l’autore del gesto, le telecamere avrebbero registrato, prima di essere distrutte, la dinamica dei fatti, immortalando anche l’autore. Tutto il materiale video sarebbe stato allegato alla denuncia.

La Taberna ha aperto i battenti nel 2015, inizialmente per la stagionatura e l’affinamento della grana di pecora. Poi è diventato un locale adibito ala ristorazione vera e propria. Nella rinomata località turistica opera anche lo storico ristorante Il rifugio della rocca, di cui è proprietario il sindaco di Calascio Paolo Baldi, e Pane e vino, gestito da giovanissimi.

L’episodio, visto il timore generalizzato per i tanti furti in appartamento e nei locali commerciali, ha creato viva preoccupazione nel piccolo borgo del Gran Sasso, interessato ad un ambizioso progetto di valorizzazione e potenziamento turistico e sociale, in virtù di ben 20 milioni di euro ottenuti nel 2022 a valere sul bando nazionale ‘Attrattività dei Borghi’, spuntandola su altri 16 borghi abruzzesi che avevano presentato la candidatura.