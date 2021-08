ROCCA DI MEZZO: APRE PARCO TEMATICO AQUILANDIA, CON LE BELLEZZE DEL TERRITORIO IN MOSTRA

ROCCA DI MEZZO – Ha aperto i battenti oggi pomeriggio, nel centro sportivo di Rocca di Mezzo (L’Aquila) “L’Aquilandia sull’altopiano delle Rocche”, il parco tematico nel 2017 già inaugurato a Stiffe, che attraverso le riproduzioni in 3d dei suoi monumenti e dei suoi paesaggi più caratteristici, a partire da oggi permetterà a tutti i visitatori di conoscere e apprezzare quanto più di bello e caratteristico la provincia ha da offrire.

Obiettivo del progetto museale è infatti quello di far conoscere la geografia del territorio aquilano e promuoverne le peculiarità, offrendo uno sguardo d’insieme per meglio orientare l’interesse del visitatore e indurlo a tornare a visitare l’Abruzzo e le sue bellezze, a partire da uno dei luoghi turisticamente parlando più attrattivi della regione.

Ben 200 metri quadrati di area espositiva, con le riproduzioni di luoghi quali la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, la Fontana delle 99 Cannelle o il Forte Spagnolo, monumenti dell’Aquila, ma anche la Rocca di Calascio, l’Oratorio di San Pellegrino di Bominaco, la fontana di Fontecchio, l’area archeologica di Peltuinum, la necropoli di Fossa e le località del comprensorio aquilano, come la piana di Navelli e la vallata del Monte Sirente e altri siti di interesse turistico ed architettonico. Tra i plastici, anche le catene montuose e i parchi tra cui la valle dell’Aquila è racchiusa, dal parco regionale del Velino – Sirente e quello nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Dotato di audioguide in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, pensato un po’ per tutti e che, all’insegna dell’accoglienza e dell’inclusione, è inoltre caratterizzato anche della presenza di un percorso per non vedenti per la consultazione tattile e scritte in braille.

Un’attrazione didattico-culturale è stata fortemente voluta dalla Progetto Stiffe spa, che per più di 20 anni ha gestito il complesso delle Grotte di Stiffe, nell’omonima frazione del comune di San Demetrio nè’ Vestini, occupandosi di promozione e ricezione turistica.

Presenti all’inaugurazione, Mauro Di Ciccio, primo cittadino di Rocca di Mezzo, Antonella Arista, presidente della Progetto Stiffe Spa e Pierpaolo Pietrucci, consigliere regione de Pd.