ROCCA DI MEZZO, AUTO SI SFRENA E LA TRAVOLGE: 60ENNE GRAVEMENTE FERITA, RICOVERATA A L’AQUILA

OVINDOLI – Stava scaricando il portabagagli dell’auto di famiglia quando quest’ultima si è improvvisamente sfrenata prendendo velocità lungo la discesa, facendola rimanere incastrata tra la vettura e una scala di ferro.

Una turista 60enne è rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto nella mattinata di ieri, intorno alle 11.30, a Rovere, frazione del Comune di Rocca di Mezzo non molto distante da Ovindoli (L’Aquila).

Stando a una prima ricostruzione sull’accaduto, scrive Il Centro, la 60enne è stata travolta dall’auto di famiglia che era parcheggiata in salita, davanti a un’abitazione. La donna è rimasta schiacciata, ancora da chiarire se in un disperato tentativo di arrestare la corsa della vettura o perché non è riuscita a scansarsi per tempo.

La donna si trova ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

La 60enne ha riportato un grave trauma al bacino, le condizioni vengono giudicate serie, ma non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Rocca di Mezzo che ora stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.