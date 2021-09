ROCCA DI MEZZO, CARENZA IDRICA A FONTAVIGNONE; CITTADINI CHIEDONO INTERVENTO A ENTI COMPETENTI

ROCCA DI MEZZO – “Da oltre un anno assistiamo ad una carente e discontinua fornitura di acqua che in alcuni periodi, sia d’inverno che d’estate, è venuta a mancare completamente. Addirittura in diversi giorni del trascorso anno l’acqua presentava una colorazione marrone, tanto che il Comune di Rocca di Mezzo ha emesso varie ordinanze di non potabilità”.

A segnalarlo gli abitanti della frazione di Fontavignone che, nello specifico, spiegano “nel periodo estivo, da luglio ad oggi, la carenza è stata particolarmente grave tanto da costringere ospiti e villeggianti (generalmente privi di autoclave) ad abbandonare il piccolo borgo”.

“Si fa inoltre presente che dal 31 agosto ad oggi, Fonteavignone ne è stata completamente priva. Nonostante la menzionata crisi, la sorgente di Monte Ocre, che da un secolo alimenta il nostro Borgo, risulterebbe dismessa per l’evidente stato di abbandono in cui versa, come da foto allegate che mostrano l’ingresso e l’interno del serbatoio presso la presa dell’acqua”.

“Ci auguriamo che gli enti competenti intervengano per la soluzione del problema”, concludono i residenti di Fontavignone.