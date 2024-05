ROCCA DI MEZZO: MIGLIAIA DI VISITATORI PER LA FESTA DEL NARCISO

ROCCA DI MEZZO – “La 78esima edizione della Festa del Narciso ha superato tutte le aspettative, registrando la partecipazione di migliaia di visitatori. Un risultato straordinario che conferma l’importanza di questa celebrazione per la nostra comunità e per i visitatori che ogni anno giungono per ammirare i carri fioriti di narcisi e immergersi nella nostra tradizione”.

È quanto si legge in una nota dell’Amministrazione comunale di Rocca di Mezzo (L’Aquila).

Di seguito la nota completa.

La sfilata è stata aperta dalla straordinaria esibizione della Cambria Funky Style, che ha regalato al pubblico un inizio spettacolare con la loro energia e il loro talento.

La giuria tecnica ha premiato la Compagnia Nuova Generazione con il carro n.1 “Todos Somos Calaveras”, riconoscendo l’eccezionale creatività e l’abilità artistica del gruppo. Un tema suggestivo che ha saputo incantare i giudici per la sua originalità.

Ecco la classifica ufficiale

1° Compagnia New Generation – Todos Somos Calvaveras

2° Pianezza e compagnia Bella – Alla Ricerca Delle Città Invisibili

3° Compagnia I riciclati – Sotto Il Cielo D’Irlanda

4° Compagnia di Ovindoli – Ciak Si Sogna

5° La Banda dei superstiti – Non Tutte Le Cose Sono Quelle Che Sembrano

Parallelamente, il premio della giuria popolare è andato alla Compagnia di Ovindoli con il carro “Ciak, si sogna”, una rappresentazione che ha saputo conquistare il cuore del pubblico con un mix di nostalgia cinematografica ripercorrendo tutta la storia del grande cinema che ha emozionato intere generazioni.

La Pro Loco di Rocca di Mezzo esprime la sua profonda gratitudine a tutti i partecipanti, i volontari e le compagnie che hanno contribuito alla perfetta riuscita della festa. Un ringraziamento speciale va anche alle autorità presenti in particolare al sindaco del comune di Rocca di Mezzo Mauro di Ciccio e al Comune dell’Aquila per il loro prezioso supporto.

Un ringraziamento speciale va anche ai visitatori che con la loro presenza hanno reso questa edizione indimenticabile.

Vi aspettiamo numerosi anche l’anno prossimo per continuare a celebrare insieme la bellezza dei nostri fiori e la ricchezza delle nostre tradizioni.

Il successo di quest’anno è una testimonianza del lavoro collettivo e della dedizione di tutti coloro che amano questa tradizione.

Invitiamo tutti a rimanere sintonizzati sui nostri canali social per tutte le foto e gli aggiornamenti sull’evento.

Non perdete l’occasione di rivivere i momenti più belli e di condividere con noi le vostre esperienze”.