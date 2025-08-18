ROCCA DI MEZZO OSPITA LA MOSTRA ITINERANTE “SUL MARE LUCCICA” DEDICATA A SANTA LUCIA

ROCCA DI MEZZO – Dal 22 al 24 agosto 2025, nella storica Villa Cidonio a Rocca di Mezzo (L’Aquila), sede del Parco Naturale Regionale Sirente Velino, si terrà la prima tappa della mostra itinerante “Sul mare luccica…”, dedicata a Santa Lucia. L’evento, promosso dall’associazione culturale Abruzzo in Itinere in occasione dell’Anno Giubilare, è realizzato in collaborazione con la Cooperativa Apriti Sesamo e con il patrocinio della Regione Abruzzo e di numerosi enti locali.

La rassegna, curata dall’archeologa Lucia Tognocchi con la collaborazione della storica e critica d’arte Stefania Severi,riunisce venti artisti italiani che, attraverso pittura, scultura, mosaico, fotografia, oreficeria e altre tecniche, rendono omaggio alla Santa siracusana, simbolo di luce spirituale e materiale.

L’inaugurazione è prevista venerdì 22 agosto alle ore 16.00, con i saluti istituzionali di Francesco D’Amore,Presidente del Parco Naturale Regionale Sirente Velino, e di Igino Chiuchiarelli, Direttore del Parco.

Dopo la tappa inaugurale sull’Altopiano delle Rocche, il percorso espositivo proseguirà a L’Aquila (settembre, Palazzetto dei Nobili), Roma (ottobre, Basilica di Santa Cecilia in Trastevere), Venezia (novembre, Scuola Internazionale di Grafica) e Siracusa (dicembre, in concomitanza con la festa patronale).