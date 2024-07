ROCCA PIA: AUTO SI RIBALTA E DISPERDE MATERIALE RADIOATTIVO OSPEDALIERO DESITNATO A SMALTIMENTO

L’AQUILA – Ieri sull’Altopiano delle Cinque Miglia, nel comune di Rocca Pia, un’autovettura adibita al trasposto di sostanze radiologiche per uso sanitario, proveniente dal Molise e diretta verso il nord Italia, a causa di un incidente si è ribaltata disperdendo parte del carico.

Immediato l’intervento dei Vigili del fioco di Castel di Sangro, di Sulmona e del Nucleo NBCR di L’Aquila specializzato per il contrasto a rischi nucleari, biologici, chimici e radiologici.

Per circa dieci ore l’area dell’incidente è stata oggetto di accurate verifiche da parte di una squadra speciale dei vigili del fuoco che è intervenuta dall’Aquila.

Il Nucleo Nbcr, con apposita strumentazione, ha ispezionato il materiale, che è stato trasportato in condizioni di sicurezza tanto che non si è verificato lo sversamento. Su disposizione della Prefettura, tuttavia, sono stati controllati per prassi tutti coloro che sono stati esposti al materiale: sanitari del 118, carabinieri e vigili del fuoco. L’auto trasportata sei fiale, ritirate dagli ospedali abruzzesi, che servono per generare contrasto per particolari esami come risonanza magnetica o Tac. Le verifiche non hanno evidenziato anomalie anche se, sulla vicenda, sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Castel di Sangro

Il conducente è stato estratto dall’auto e trasportato presso l’ospedale di Sulmona.